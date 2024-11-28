TRT 1 yayın akışı 28 Kasım Perşembe! TRT 1 bugün hangi maçlar var?

TRT 1 izleyicileri, 2 Ekim akşamı yayınlanacak dizi, film ve maçları merakla bekliyor. Özellikle UEFA Avrupa Ligi maçları merak ediliyor. TRT 1 yayın akışı 28 Kasım Perşembe! TRT 1 bugün hangi maçlar var?

TRT 1 YAYIN AKIŞI 28 KASIM PERŞEMBE!

10:30 Alişan ile Gülümse Hayata

13:15 Seksenler

14:45 Masumlar Apartmanı

17:45 Lingo Türkiye

18:55 İddiaların Aksine

19:00 Ana Haber

19:45 Maç Önü

20:45 Az Alkmaar-Galatasaray | UEFA Avrupa Ligi

23:00 Slavia Prag-Fenerbahçe | UEFA Avrupa Ligi

01:10 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi