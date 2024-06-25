TRT 1 şifresiz yayın frekansı ne 2024? TRT Spor şifresiz yayın frekansı ne?
TRT 1'de yayınlanan programları, dizileri ve maçları canlı yayınla izlemek isteyen televizyon izleyicileri TRT 1 frekans bilgilerini merak ediyor. Peki, TRT 1 şifresiz yayın frekansı ne 2024? TRT Spor şifresiz yayın frekansı ne?
TRT 1 frekans bilgileri merak ediliyor. TRT 1'de yayınlanan programları ve maçları canlı yayınla izlemek isteyen televizyon izleyicileri TRT 1 frekans bilgilerini merak ediyor. Peki, TRT 1 şifresiz yayın frekansı ne 2024? TRT Spor şifresiz yayın frekansı ne?
TRT 1 FREKANS BİLGİLERİ
• Uydu: TÜRKSAT 4A
• Frekans: 11794
• Polarizasyon: V Dikey
• Sembol Oranı: 30.000
• FEC: 3/4
TRT, EURO 2024 maçlarının, Türkiye sınırları içinde daha kaliteli ve kesintisiz izlenebilmesi için frekans bilgilerinin güncellenmesi gerektiği uyarısı yaptı. Duyuruda, TRT HD Türkiye kapsaması Türksat frekans olarak, "Uydu; Türksat 4A, Frekans;11794, Polarizasyon; V (Dikey), Sembol Oranı; 30000, FEC; 3/4" bilgileri paylaşıldı.
TRT SPOR FREKANS BİLGİLERİ
TÜRKSAT 4A TRT Spor frekans bilgileri:
Frekans: 11.958
POL: V
Sembol: 27500
FEC: 5/6
25 HAZİRAN TRT 1 YAYIN AKIŞI
13.15 - Seksenler
18.00 - Ana Haber
19.00 - UEFA EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme Maçları "Hollanda-Avusturya"
21.00 - Kupa Saati
22.00 - UEFA EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme Maçları "İngiltere-Slovenya"