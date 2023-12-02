Trendyol'un özel markası olan Trendyol Milla'nın geleceği, kullanıcılar arasında merak konusu haline geldi. Sosyal medyada dolaşan iddialara göre, Trendyol Milla ürünlerinin artık Trendyol üzerinde satılmayacağı yönünde spekülasyonlar ortaya çıktı. Peki, Trendyol Milla kapanıyor mu? Trendyol Milla ürünleri nereden alınır, Trendyol Milla artık satılmayacak mı? İşte detaylar…

TRENDYOL MİLLA KAPANIYOR MU? Trendyol Milla ürünleri nereden alınır, artık satılmayacak mı?

Trendyol alışveriş platformuyla ilgili yeni bir iddia ortaya çıktı. Sosyal medyada dolaşan söylentilere göre, Trendyolmilla ürünlerinin artık Trendyol üzerinde satılmayacağına dair iddialar ortaya atıldı. Peki, Trendyol Milla kapanıyor mu? Trendyol Milla ürünleri nereden alınır, Trendyol Milla artık satılmayacak mı? İşte detaylar…

TRENDYOL MİLLA KAPANIYOR MU?

Yeni e-ticaret düzenlemesi sebebiyle Trendyol Milla ürünleri bundan sonra Trendyol'da satılamayacak. Trendyol'un kadınlara özel "Milla" serisinin başka bir platformda satışa sunulması bekleniyor.

İddiaya konu olan görsel.

TRENDYOL MİLLA ÜRÜNLERİ NEREDEN ALINIR, TRENDYOL MİLLA ARTIK SATILMAYACAK MI?

Trendyol'dan yapılan açıklama ise şöyle, "?6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamındaki yükümlülüklerimiz gereğince 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren Trendyolmilla, Trendyol Man, Trendyol Curve, Trendyol Modest markalı ürünlerimizi www.trendyol.com'da kaldırmamız gerekmektedir. 1 Ocak 2024'ten itibaren Trendyolmilla, Trendyol Man, Trendyol Curve ve Trendyol Modest markalı ürünlerimize yeni uygulamamız ve yeni web sitemiz üzerinden erişebilirsiniz."