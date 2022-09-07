Transfer sezonu ne zaman bitiyor 2022-2023? Türkiye'de yaz transfer sezonu ne zaman, hangi gün, saat kaçta bitecek? Son gün bugün mü, yarın mı?

Transfer sezonunda hareketlilik devam ediyor. Yaz transfer sezonunda son günlere yaklaşırken Türkiye'ki kulüplerden büyük hamleler gelmeye devam ediyor. Futbol severler bu sezonun 2022-2023 transfer dönemi ne zaman bitecek araştırıyor. Peki, Transfer sezonu ne zaman bitiyor 2022? Yaz transfer sezonu ne zaman, hangi gün, saat kaçta bitecek? Son gün bugün mü, yarın mı? İşte detaylar...

Transfer dönemi ne zaman bitiyor? Transfer sezonu ne zaman kapanacak? Transfer dönemi hangi gün, saat kaçta, ayın kaçında bitiyor? Transfer sezonu 7 Eylül mü 8 Eylül mü bitecek? Bugün mü yarın mı? gündemin merak edilen konuları arasında geliyor. Peki, 2022-2023 Yaz transfer sezonu ne zaman, hangi gün, saat kaçta bitecek? Ayrıntılar sizlerle...

TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BİTİYOR 2022-2023?

Transfer sezonu ülkeden ülkeye göre değişkenlik gösterebiliyor. Örneğin Avrupa'da transfer sezonu 1 Eylül 2022 tarihinde sona ermişti. Ülkemizde ise son gün 8 Eylül Perşembe 2022 tarihi olarak açıklandı.

TÜRKİYE'DE TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BİTECEK?

Ülkemizde transfer sezonu bu yaz 17 Haziran 2022'de başlamıştı. Ülkemizde transfer sezonu 8 Eylül 2022 tarihinde yani yarın sona erecek.

TRANSFER SEZONU BUGÜN MÜ YARIN MI BİTİYOR?

Transfer sezonu 8 Eylül'de bitecek. Haliyle yarın yaz transfer döneminin son günü olacak.

2022-2023 SEZONU ARA TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN?

Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıklamasına göre ara transfer dönemi 12 Ocak 2023 tarihinde başlayıp 8 Şubat 2023 tarihinde sona erecek.