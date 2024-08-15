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Trabzonspor elendi mi? Trabzonspor Konferans Ligi'nde mi devam edecek?

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UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanş karşılaşmasında Trabzonspor, Rapid Wien deplasmanına çıktı. Bordo-mavililer ilk maçı 1-0 kaybetmişti. Peki, Trabzonspor elendi mi? Trabzonspor Konferans Ligi'nde mi devam edecek?

Avusturya'da da kazanan taraf 2-0'lık skorla Rapid Wien oldu. Trabzonspor bu sonuçla birlikte UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti. Trabzonspor elendi mi? Trabzonspor Konferans Ligi'nde mi devam edecek?

TRABZONSPOR ELENDİ Mİ?

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanş karşılaşmasında Trabzonspor, Rapid Wien deplasmanına çıktı. Bordo-mavililer ilk maçı 1-0 kaybetmişti.

Avusturya'da da kazanan taraf 2-0'lık skorla Rapid Wien oldu. Trabzonspor bu sonuçla birlikte UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti.

Avusturya ekibinin golleri; 77. dakikada Seidl ve 87. dakikada Lang'dan geldi. Trabzonspor'da 85. dakikada Malheiro kırmızı kart gördü.

Trabzonspor , UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde play-off turunda Slask - St. Gallengalibi ile eşleşecek.

Osman Demir
Osman Demir
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