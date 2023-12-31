Tottenham - Bournemouth maçı hangi kanalda, saat kaçta? Tottenham - Bournemouth maçı nerede oynanıyor?

31 Aralık Pazar günü oynanacak karşılaşmalarından bir tanesi olan Tottenham - Bournemouth maçı hakkında birçok detay merak ediliyor. Tottenham - Bournemouth maçı hangi kanalda, saat kaçta? Sorusunu merak etmeye ve araştırmaya başladı. Konu hakkında merak edilen bir diğer detay ise Tottenham - Bournemouth CANLI izleme linki var mı? Sorusu oldu. Peki, Tottenham- Bournemouth maçı hangi kanalda, saat kaçta? Tottenham- Bournemouth maçı ne zaman?

TOTTENHAM - BOURNEMOUTH MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

31 Aralık 2023 Pazar günü, Tottenham ile Bournemouth arasında gerçekleşecek olan İngiltere Premier Lig maçı futbolseverleri heyecanlandırıyor. Bu mücadele, Bein Sports 4 ve beIN Sports Tod TV kanallarından canlı olarak izlenebilecek. Maç, saat 17:00'de Londra'da bulunan Tottenham Hotspur Stadyumu'nda oynanacak.

Bein Sports 4, Digiturk 80, Kablo TV 235 numaralı kanallar üzerinden Türksat uydusu ve internet aracılığıyla şifreli olarak izlenebilecek. Aynı şekilde, beIN Sports Tod TV de kendi numaralı kanalları ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilecek.