Torino Juventus maçı ne zaman, saat kaçta? Torino Juventus hangi kanalda, şifresiz mi?

Torino Juventusmaçı ne zaman ve saat kaçta olacağı merak ediliyor. Spor tutkunlarının merakla beklediği Torino Juventusmaçı şifresiz mi ve Torino Juventusmaçı hakemi kim olduğu gündeme geliyor. Büyük karşılaşma bugün gerçekleşiyor. Torino Juventusmaçı ne zaman, saat kaçta? Torino Juventushangi kanalda, şifresiz mi? Detaylar haberimizdedir…

Torino JuventusMAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Torino Juventusarasındaki maç, S Sport Plus, S Sport 2 kanal(lar)ından canlı maç izlenebilecek.

Torino JuventusMAÇICANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

S Sport 2, Kablo TV 241, Tivibu 74, Turkcell TV+ 78, Vodafone TV 12 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

.

Torino JuventusMAÇI HANGİ GÜN?

Torino JuventusMaçı, 13 Nisan Cumartesi günü oynanacak.

Torino JuventusMAÇI SAAT KAÇTA?

Torino JuventusMaçı, saat 19.00'da başlayacak.

Torino JuventusMAÇI NEREDE OYNANACAK?

Torino Juventuskarşı karşıya geleceği Trendyol Süper Lig maçı,Torino'da, Torino Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.