Tolunay Kafkas Muahmmed Cham'a ne dedi? Muahmmed Cham, Tolunay Kafkas'a ne dedi?

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında maç sonu Aspor ekranlarında Tolunay Kafkas değerlendirmelerde bulunmuştu. Kafkas, Trabzonspor'da Muhammed Cham için dikkat çeken açıklamaları bugün gündem oldu. Tolunay Kafkas Muahmmed Cham'a ne dedi? Muahmmed Cham, Tolunay Kafkas'a ne dedi?

TOLUNAY KAFKAS MUAHMMED CHAM'A NE DEDİ?

Tolunay Kafkas futbolcu hakkında çarpıcı sözler kullandı. Kafkas, " Oyuncuların bazıları olmuyor. Olmuyor bazıları. Bununda artık ifade etmek ve söylemek lazım. Mesela Cham. Cham artık Trabzonspor'un oyuncusu değil.Bir şey daha ekliyim. Biten takım başlayan takım mı yani? Bitiren takım 2-3 oyuncuyu değişip deburadan buraya gelir mi? Koca kulüp burası." ifadelerini kullandı.

MUAHMMED CHAM, TOLUNAY KAFKAS'A NE DEDİ?

Muhammet Cham'dan olay bir paylaşım geldi.

Cham, kendisi ile ilgili hata içinde "Örneğin Cham... Artık Trabzonspor'un oyuncusu değil" Tolunay Kafkas'a yanıt verdi.

Muhammet Cham, sosyal medya hesabından attığı golün görüntüsünü paylaşarak, "Tolunay Kafkas, adımı kirletme" diye yazdı.