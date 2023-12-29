Temmuz ayında 7 Milyonuncu aracını ürettiğini bildirmekte olan Tofaş hangi ülkenin? Araştırmaları, zaman zaman gündeme gelmekte olan haberler nedeniyle merak edilmektedir. Günümüzde 80 ülkeye ihracat yapan Tofaş'ın şu anki durumu ve kuruluş hikayesi araştırma konusu oluyor. Peki, Tofaş hangi ülkenin? Tofaş nerenin markası, nerede üretiliyor?

TOFAŞ HANGİ ÜLKENİN?

TOFAŞ (Türk Otomobil Fabrikası A.Ş.), 1968 yılında Koç Topluluğu'nun kurucusu Vehbi Koç tarafından kuruldu. Demirtaş Üretim Fabrikası, Osmangazi ilçesinde konumlanmış, stratejik bir iş birliği olan bir kuruluştur. Bu tesis, Türkiye'nin önde gelen şirketlerinden Koç Holding ve dünya otomotiv sektöründe önemli bir konumda bulunan Stellantis'in eşit ortaklık yapısı ile yönetilmektedir. Bugün itibariyle, fabrika %37,8 oranında Stellantis, %37,8 oranında Koç Holding ve %24,3 oranında diğer ortaklara aittir. Bu dengeli ortaklık yapısı, fabrikanın sürdürülebilir ve etkili bir şekilde faaliyet göstermesine olanak tanımaktadır. Buna göre TOFAŞ (Türk Otomobil Fabrikası A.Ş.) %37,8 Stellantis, %37,8 Koç Holding ve %24,3 diğer ortaklara ait bir markadır.