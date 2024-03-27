Testo Taylan kimdir, gerçek adı ne? Testo Taylan kaç yaşında, nereli, boyu, kilosu kaç?

TESTO TAYLAN KİMDİR?

Testo Taylan 30 Ekim 1997 yılında doğmuştur.Testo Taylan'nın gerçek adı Taylan Özgüç Danyıldız'dır.

Testo Taylan, 27 Yaşında olduğunu bilmememizle beraber İzmir Fen Lisesi mezunu olup şuan da ODTÜ'de Bilgisayar Mühendisliği öğrencisidir. Taylan spor hayatına powerlifter olarak başlamış ve çeşitli yarışmalara katılmıştır. Youtube kanalı bilgi vermekten ziyade daha çok eğlence odaklı içerikler içerir.