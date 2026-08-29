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TES Takvimi Belirsiz: Uzman Karakaş 2026 Uygulamasının Zor Olduğunu Yazdı

TES Takvimi Belirsiz: Uzman Karakaş 2026 Uygulamasının Zor Olduğunu Yazdı
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Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES) için belirlenen takvimdeki kronik ertelemeler belirsizliği artırıyor. Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, prim yükünün artacağını ve işçi ile işverenin mevcut maliyetleri kaldıramayacağını belirterek, sistemin 2026'da uygulanmasının zor olduğunu ifade etti.

Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES) için belirlenen takvimde kronik ertelemeler belirsizliği artırıyor.

Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, prim yükünün artacağını, işçinin ve işverenin mevcut maliyetleri kaldıramayacağını belirterek sistemin 2026'da uygulanmasının zor olduğunu yazdı.

Kaynak: Haber Merkezi
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