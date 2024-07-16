Teknoloji devine Blockchain açılımı önerisi

Çok uluslu teknoloji şirketi AT&T'nin karşılaştığı veri ihlali sorunu, müşteri güvenliğindeki zafiyetleri bir kez daha gündeme getirdi. Uzmanlar yaşanılan bu güvenlik sorununun çözümü için Blockchain teknolojisini öneriyor.

Blockchain İle AT&T Güvenliğini Artırabilir

Telekomünikasyon devi AT&T, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) yaptığı başvuruda, şirketin müşteri verilerini içeren ciddi bir güvenlik ihlalini açıkladı. Şirketin açıklamasına göre, siber korsanlar bir bulut hizmet sağlayıcısında depolanan verilere erişerek müşterilerin arama kayıtları, mesajları ve telefon numaralarını ele geçirdi.

İhlal, iletişim içeriklerini kapsamasa da kişisel bilgilerle telefon numaralarının eşleştirilmesine olanak tanıyan hassas verileri içeriyor. Bu durum, müşteri gizliliği açısından büyük endişe yaratıyor.

Olayın gün yüzüne çıkmasının ardından merkezi olmayan telekomünikasyon ağı Chirp'in kurucusu ve CEO'su Tim Kravchunovsky, konuyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Kravchunovsky, güvenilir kabul edilen ağların bile ciddi güvenlik açıklarıyla karşı karşıya olduğunu vurgulayarak, bu tür ihlallerin sıklaşmasından duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.

Kravchunovsky, özellikle ihlalin tespit edilmesinin iki yıl sürmesini "kabul edilemez" olarak nitelendirdi. Web3 uzmanı Kravchunovsky, AT&T'nin müşteri verilerini Blockchain teknolojisiyle saklaması durumunda, böyle bir ihlalin gerçekleşme olasılığının çok daha düşük olacağını savundu.

Blockchain teknolojisinin sunduğu değişmez kayıt defteri ve gerçek zamanlı tehdit izleme özellikleri sayesinde, olası bir ihlale anında müdahale edilebileceğini belirten Kravchunovsky, bu teknolojinin şeffaflığının da uzun süreli gizli ihlalleri imkansız hale getireceğini vurguladı.

Kravchunovsky son olarak "Günümüz teknolojisiyle bu tür ihlaller affedilemez." dedi ve teknolojik yeniliklerin ve çözümlerin acilen uygulamaya konulması gerektiğini savundu.