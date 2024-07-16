Son Dakika, Son Dakika Haberleri, Son Dakika Haber
Kripto
Son Dakika
Güncel
Magazin
Spor
Ekonomi
Dünya
Politika
HABER SON DAKİKA SEÇİM SONUÇLARI GÜNCEL EKONOMİ MAGAZİN SPOR DÜNYA SAĞLIK FİNANS YEREL SEÇİM SONUÇLARI

Teknoloji devine Blockchain açılımı önerisi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çok uluslu teknoloji şirketi AT&T, müşteri verilerinin siber korsanlar tarafından ele geçirildiğini açıkladı. Bu durum, müşteri güvenliği konusundaki zafiyetleri gündeme getirdi. Chirp'in CEO'su Tim Kravchunovsky, AT&T'nin müşteri verilerini Blockchain teknolojisiyle saklaması durumunda böyle bir ihlalin gerçekleşme olasılığının çok daha düşük olacağını belirtti.

Çok uluslu teknoloji şirketi AT&T'nin karşılaştığı veri ihlali sorunu, müşteri güvenliğindeki zafiyetleri bir kez daha gündeme getirdi. Uzmanlar yaşanılan bu güvenlik sorununun çözümü için Blockchain teknolojisini öneriyor.

Blockchain İle AT&T Güvenliğini Artırabilir

Telekomünikasyon devi AT&T, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) yaptığı başvuruda, şirketin müşteri verilerini içeren ciddi bir güvenlik ihlalini açıkladı. Şirketin açıklamasına göre, siber korsanlar bir bulut hizmet sağlayıcısında depolanan verilere erişerek müşterilerin arama kayıtları, mesajları ve telefon numaralarını ele geçirdi.

İhlal, iletişim içeriklerini kapsamasa da kişisel bilgilerle telefon numaralarının eşleştirilmesine olanak tanıyan hassas verileri içeriyor. Bu durum, müşteri gizliliği açısından büyük endişe yaratıyor.

Olayın gün yüzüne çıkmasının ardından merkezi olmayan telekomünikasyon ağı Chirp'in kurucusu ve CEO'su Tim Kravchunovsky, konuyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Kravchunovsky, güvenilir kabul edilen ağların bile ciddi güvenlik açıklarıyla karşı karşıya olduğunu vurgulayarak, bu tür ihlallerin sıklaşmasından duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.

Kravchunovsky, özellikle ihlalin tespit edilmesinin iki yıl sürmesini "kabul edilemez" olarak nitelendirdi. Web3 uzmanı Kravchunovsky, AT&T'nin müşteri verilerini Blockchain teknolojisiyle saklaması durumunda, böyle bir ihlalin gerçekleşme olasılığının çok daha düşük olacağını savundu.

Blockchain teknolojisinin sunduğu değişmez kayıt defteri ve gerçek zamanlı tehdit izleme özellikleri sayesinde, olası bir ihlale anında müdahale edilebileceğini belirten Kravchunovsky, bu teknolojinin şeffaflığının da uzun süreli gizli ihlalleri imkansız hale getireceğini vurguladı.

Kravchunovsky son olarak "Günümüz teknolojisiyle bu tür ihlaller affedilemez." dedi ve teknolojik yeniliklerin ve çözümlerin acilen uygulamaya konulması gerektiğini savundu.

Kaynak: Haberler.com / Blockchain

Amerika Birleşik Devletleri Kripto Para CEO Blockchain Kripto Para Haberler

En düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL 'ye yükseltildi

En düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL 'ye yükseltildi

 Maaşını isteyen 22 yaşındaki işçiye işkence! Dişlerini kerpetenle çekip böcek yedirdiler

Maaşını isteyen 22 yaşındaki işçiye işkence! Dişlerini kerpetenle çekip böcek yedirdiler

 Özel Harekatçıların Bahçeli'nin elini öptüğü ziyaretten yeni görüntüler

Özel Harekatçıların Bahçeli'nin elini öptüğü ziyaretten yeni görüntüler

Bakmadan Geçme

Yurt dışı çıkış harcı ne kadar oldu? Yurt dışı çıkış harcı nereden alınır? Emekli maaşı 12 bin TL mi oldu? Emekli maaşı kaç TL, ne kadar? En düşük emekli maaşı ne kadar oldu? Emekli maaşı açıklandı mı? İŞLETME BÖLÜMÜ ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI | 2024 ÖSYM ve YÖK ATLAS İşletme taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları listesi! CANLI ALTIN KURU | Bugün çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL? 16 Temmuz altın fiyatı! Gram altın kaç lira? HUKUK BÖLÜMÜ ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI | 2024 ÖSYM ve YÖK ATLAS Hukuk taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları listesi! YKS yerleştirme puanı nedir? Ek yerleştirme puanı nedir, nasıl kullanılır? Evde bakım yardımı hesaplara yattı mı? Evde bakım yardımı ne kadar? Antalya'da aylarca işkence gören genç kimdir? Olay ne, nerede oldu? 3. DÖNEM AÖL SINAVA GİRİŞ BELGESİ 2024 l AÖL 3. Dönem sınav yerleri açıklandı mı ? YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI | 2024 ÖSYM ve YÖK ATLAS Yazılım Mühendisliği taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI | 2024 ÖSYM ve YÖK ATLAS psikoloji taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları listesi! ÖN LİSANS NEDİR? Ön Lisans 2 yıllık mı oluyor? 2 yıllık bölümler hangileri? Çocuk Gelişimi Tavan/Taban Puanları 2024 | Devlet ve özel üniversite çocuk gelişimi başarı sıralaması ve kontenjanları arttı mı? 2 ve 4 yıllık bölümler neler? 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite arasındaki farklar neler? 2 yıllık bölümler TYT puanıyla mı alıyor?
Yurt dışı çıkış harcına büyük zam! 150 liradan 500 liraya çıkartıldı

Yurt dışı çıkış harcına büyük zam! 150 liradan 500 liraya çıkartıldı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title