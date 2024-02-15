Teknofest başvuru son gün ne zaman? Teknofest başvuru ne zaman, hangi tarihte bitiyor? Teknofest kategorileri nelerdir?

Teknofest başvuru son gün ne zaman? Sorusu, yarışmaya katılmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstikbalimizin teminatı olan TEKNOFEST gençliğinin yetişmesi için elimizdeki tüm imkanları seferber etmiş durumdayız" ifadelerini kullandı. Peki, Teknofest başvuru son gün ne zaman? Teknofest başvuru ne zaman, hangi tarihte bitiyor? Teknofest kategorileri nelerdir?

TEKNOFEST BAŞVURU SON GÜN NE ZAMAN?

2024 yılında Adana'da gerçekleşecek olan TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali, ilkokul seviyesinden mezuniyet aşamasına kadar olan gençlere hitap eden bir dizi teknoloji yarışmasıyla dolu olacak. Teknofest resmi internet sitesi üzerinde yer almakta olan bilgilere göre Teknofest son başvuru tarihinin 20 Şubattır.

TEKNOFEST KATEGORİLERİ NELERDİR?

Roket, Model Uydu, Sağlıkta Yapay Zekâ, Biyoteknoloji İnovasyon, Sanayide Dijital Teknolojiler, Uçan Araba Simülasyon, Eğitim Teknolojileri, Robotaksi Binek Otonom Araç, Tarım Teknolojileri, Savaşan İHA, Çip Tasarım Yarışması gibi gençlerin büyük ilgi gösterdiği 46 farklı kategoride yarışmalar düzenlenecek.