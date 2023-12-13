Taraftarın gözü kulağı ondaydı! İsmail Kartal Becao'nun dönüş tarihini verdi

Süper Lig devi Fenerbahçe'nin teknik direktörü İsmail Kartal, Konferans Ligi'nde oynayacakları Spartak Trnava maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

"GRUPTAN ÇIKMAYI HEDEFLİYORUZ"

Mücadeleden beklentisini dile getiren Kartal, "Kendi seyircimizin önünde 3 puan alıp gruptan çıkmayı hedefliyoruz. Elimiz güçlü, kadromuz bayağı geniş. Son 2 lig maçında da Nordsjaelland maçındaki ağır skordan sonra iyi toparlandık, iyi reaksiyon verdik" dedi.

"OCAK AYINDA DÖNEBİLİR"

Uzun süredir sakatlığı bulunan savunma oyuncusu Becao'nun sakatlığı hakkında konuşan ve dönüş tarihi veren başarılı antrenör, "Becao'nun Ocak ayının ortalarına doğru takımla antrenmanlara başlamasını bekliyorum. Kesin değil ama benim öngörüm bu yönde" şeklinde konuştu.