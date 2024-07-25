TAKSİ İNDİ- BİNDİ NE KADAR? İstanbul taksimetre açılış ücreti ne kadar oldu? Taksi kısa mesafe kaç TL oldu?

İstanbul'da taksimetre açılış ücreti 30 TL'ye, indi-bindi ücreti ise 100 TL'ye yükseldi. Ayrıca, kilometre başına ücret 20 TL olarak belirlendi. TAKSİ İNDİ- BİNDİ NE KADAR? İstanbul taksimetre açılış ücreti ne kadar oldu? Taksi kısa mesafe kaç TL oldu?

İSTANBUL TAKSİ ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?

UKOME toplantısı ile ulaşım araçlarının yeni zamlı ücretleri belirlendi. Taksilerde taksimetre açılış ücreti yüzde 22,19 zamla 24,55 liradan 30 liraya,

Sarı taksi mesafe ücreti kilometre başına 17,61 liradan 20 liraya,

Sarı taksi zaman tarifesi ücreti saatlik 195,63 liradan 235 liraya yükseldi.

SARI TAKSİ İNDİ- BİNDİ NE KADAR OLDU?

Sarı taksi indi-bindi ücreti ise 90 liradan 100 liraya çıktı.