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Tahsis numarası 6 olanlar ne zaman maaş alır?

Tahsis numarası 6 olanlar ne zaman maaş alır?
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Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), tahsis numarasına göre emekli maaşı ödeme takvimini duyurdu. Emekli maaşlarının hangi gün yatırılacağı, tahsis numarasının son rakamına göre belirleniyor. Peki, tahsis numarası 6 olanlar ne zaman maaş alır? İşte detaylar...

Tahsis numarası 6 olanlar ne zaman maaş alır? SGK tarafından belirlenen ödeme takvimine göre emekli maaşları, tahsis numarasının son rakamına göre farklı günlerde yatırılıyor. Her ay düzenli olarak yapılan ödemelerde, emekliler hangi gün maaş alacaklarını merak ediyor. SGK, 4A (SSK) kapsamında emekli maaşı alan vatandaşlar için detaylı ödeme tarihlerini açıkladı.

TAHSİS NUMARASI 6 OLANLAR NE ZAMAN, AYIN KAÇINDA MAAŞ ALIR?

SGK tarafından duyurulan ödeme takvimine göre tahsis numarası 6 olan emekliler, her ayın 23'ünde maaşlarını almaktadır. Ödemeler, ilgili tarihte banka hesaplarına veya PTT şubelerine yatırılmaktadır. Maaş ödemesi, tahsis numarasının son hanesi baz alınarak belirlenen günlerde gerçekleştirildiği için emeklilerin ödeme takvimini takip etmeleri önem taşımaktadır.

TAHSİS NUMARASINA GÖRE MAAŞ GÜNLERİ

SGK tarafından belirlenen emekli maaşı ödeme günleri şu şekildedir:

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar: Ayın 17'sinde

Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar: Ayın 18'inde

Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar: Ayın 19'unda

Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar: Ayın 20'sinde

Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar: Ayın 21'inde

Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar: Ayın 22'sinde

Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar: Ayın 23'ünde

Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar: Ayın 24'ünde

Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar: Ayın 25'inde

Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar: Ayın 26'sında

TAHSİS NUMARASI NASIL ÖĞRENİLİR?

Tahsis numaranızı öğrenmek için e-Devlet sistemine giriş yaparak SGK emeklilik işlemleri sayfasına erişebilir ve evrak takip numarası üzerinden sorgulama yapabilirsiniz. Ayrıca SGK il ve ilçe müdürlüklerinden de tahsis numarası hakkında bilgi alabilirsiniz.

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