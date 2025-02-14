Tahsis numarası 4 olanlar ne zaman maaş alır? SGK tarafından belirlenen maaş ödeme takvimine göre emeklilere maaş ödemeleri, tahsis numarasının son rakamına göre yapılmaktadır. Emekli maaşlarının belirlenen günlerde hesaplara yatması, ödemelerde düzeni sağlamak adına uygulanmaktadır. Emekli maaşlarını ne zaman alacağını merak eden vatandaşlar, tahsis numarasına göre belirlenen ödeme günlerini sorguluyor. Tahsis numarası 4 olanlar için maaş ödeme tarihi belli oldu. İşte detaylar...

TAHSİS NUMARASI 4 OLANLAR NE ZAMAN, AYIN KAÇINDA MAAŞ ALIR?

SGK tarafından belirlenen emekli maaşı ödeme takvimine göre tahsis numarasının son rakamı 4 olan emekliler, maaşlarını her ayın 24'ünde alacaktır. Bu tarih, ödeme günleri değişmediği sürece her ay aynı şekilde uygulanacaktır. Ödemeler, banka hesaplarına veya PTT şubelerine yatırılarak emeklilerin kullanımına sunulmaktadır. Maaş günü hafta sonuna ya da resmi tatillere denk gelirse, ödeme bir önceki iş gününe alınabilir.

TAHSİS NUMARASINA GÖRE MAAŞ GÜNLERİ

SGK tarafından belirlenen tahsis numarasına göre maaş ödeme tarihleri şu şekildedir:

Tahsis numarası 9 olanlar: Ayın 17'sinde

Tahsis numarası 7 olanlar: Ayın 18'inde

Tahsis numarası 5 olanlar: Ayın 19'unda

Tahsis numarası 3 olanlar: Ayın 20'sinde

Tahsis numarası 1 olanlar: Ayın 21'inde

Tahsis numarası 8 olanlar: Ayın 22'sinde

Tahsis numarası 6 olanlar: Ayın 23'ünde

Tahsis numarası 4 olanlar: Ayın 24'ünde

Tahsis numarası 2 olanlar: Ayın 25'inde

Tahsis numarası 0 olanlar: Ayın 26'sında

Tahsis numarası, emeklilik işlemleri sırasında SGK tarafından belirlenen ve maaş ödemelerinin takip edildiği numaradır. Vatandaşlar, E-Devlet sistemi üzerinden SGK emeklilik işlemleri sayfasına girerek tahsis numaralarını öğrenebilirler. Maaşlarını alacakları tarihi öğrenmek isteyen emekliler, tahsis numaralarının son rakamına göre yukarıdaki tabloyu dikkate alabilirler.