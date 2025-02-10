Ege Denizi'nde 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Ege Denizi'nde 5.2 büyüklüğünde deprem
Suriye Cumhurbaşkanı Şara'dan Trump'a Gazze tepkisi

Trump'ın Gazze planına Ahmed Şara'dan dikkat çeken tepki
Hepsini vatandaşa yedireceklerdi! Kasa kasa imha edildi

Hepsini vatandaşa yedireceklerdi! Kasa kasa imha edildi
Suriye yönetimi, Rus askerlerinin Tartus üssüne girişine izin vermedi

Suriye yönetiminden Putin'in küplere bindirecek hamle

Tahsis numarası 0 olanlar ne zaman maaş alır?

Tahsis numarası 0 olanlar ne zaman maaş alır?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), emekli maaşlarının tahsis numarasına göre yatırıldığını duyurdu. Emekli maaş ödemeleri, tahsis numarasının son rakamına göre belirlenen tarihlerde hesaplara geçiyor. Peki, tahsis numarası 0 olanlar ne zaman maaş alır? İşte detaylar…

Tahsis numarası 0 olanlar ne zaman maaş alır? SGK tarafından belirlenen maaş ödeme takvimine göre emeklilere maaş ödemeleri, tahsis numarasının son rakamına göre yapılmaktadır. Emekli maaşlarının belirlenen günlerde hesaplara yatması, ödemelerde düzeni sağlamak adına uygulanmaktadır. Emekli maaşlarını ne zaman alacağını merak eden vatandaşlar, tahsis numarasına göre belirlenen ödeme günlerini sorguluyor. Tahsis numarası 0 olanlar için maaş ödeme tarihi belli oldu. İşte detaylar!

TAHSİS NUMARASI 0 OLANLAR NE ZAMAN, AYIN KAÇINDA MAAŞ ALIR?

SGK tarafından belirlenen emekli maaşı ödeme takvimine göre tahsis numarasının son rakamı 0 olan emekliler, maaşlarını her ayın 26'sında alacaktır. Bu tarih, ödeme günleri değişmediği sürece her ay aynı şekilde uygulanacaktır. Ödemeler, banka hesaplarına veya PTT şubelerine yatırılarak emeklilerin kullanımına sunulmaktadır. Maaş günü hafta sonuna ya da resmi tatillere denk gelirse, ödeme bir önceki iş gününe alınabilir.

TAHSİS NUMARASINA GÖRE MAAŞ GÜNLERİ

SGK tarafından belirlenen tahsis numarasına göre maaş ödeme tarihleri şu şekildedir:

  • Tahsis numarası 9 olanlar: Ayın 17'sinde
  • Tahsis numarası 7 olanlar: Ayın 18'inde
  • Tahsis numarası 5 olanlar: Ayın 19'unda
  • Tahsis numarası 3 olanlar: Ayın 20'sinde
  • Tahsis numarası 1 olanlar: Ayın 21'inde
  • Tahsis numarası 8 olanlar: Ayın 22'sinde
  • Tahsis numarası 6 olanlar: Ayın 23'ünde
  • Tahsis numarası 4 olanlar: Ayın 24'ünde
  • Tahsis numarası 2 olanlar: Ayın 25'inde
  • Tahsis numarası 0 olanlar: Ayın 26'sında

Tahsis numarası, emeklilik işlemleri sırasında SGK tarafından belirlenen ve maaş ödemelerinin takip edildiği numaradır. Vatandaşlar, E-Devlet sistemi üzerinden SGK emeklilik işlemleri sayfasına girerek tahsis numaralarını öğrenebilirler. Maaşlarını alacakları tarihi öğrenmek isteyen emekliler, tahsis numaralarının son rakamına göre yukarıdaki tabloyu dikkate alabilirler.

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem
img

Donald Trump'ın başı dertte
img

Hamas'tan esir takası kararı
img

Türk futbolunda şike iddiası!
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sebebini Şenol Güneş açıkladı: Eren Elmalı'nın Galatasaray'a transferi iptal oldu

Galatasaray'a transferi iptal oldu! Sebebini Şenol Güneş açıkladı
Mourinho'dan Türk futbolu için olay yaratacak sözler

Mourinho'dan Türk futbolu için olay yaratacak sözler
Türk dizisinde iğrenç sahne! Şakir Paşa, gelini Aniesi ile birlikte oldu

Türk dizisinde iğrenç sahne
Eskişehir'de kendisinden haber alınamayan adamı fareler yemiş

Kendisinden haber alınamayan adamı fareler yemiş
Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı'nın çocuklarına verdikleri isim şaşırttı

Çocuklarına verdikleri isim şaşırttı
İstanbul Valisi Davut Gül'ün adı bakanlık için geçiyor

Kabinede 4 isme çizik! Davut Gül sürprizi olursa şaşırmayın

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.