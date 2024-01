Survivor All Star 2024 kadroları merak edilirken Survivor All Star 2024 Mavi takım kadrosu ilgi odağı oldu. Kırmızı ve Mavi Takımın yarışmacıları iddialı sloganları ile All Star'a damga vurdu. Peki, Survivor Nefise Karatay kimdir, ne zaman, hangi yıl yarıştı? 2024 Survivor All Star Mavi Takım Nefise Karatay kaç yaşında, evli mi?

SURVİVOR NEFİSE KARATAY KİMDİR?

Survivor 2023 Ünlüler takımına yedeklerden yarışmaya katılmıştır. Nefise Karatay 25 Şubat 2000 doğumludur. Nefise Karatay milli atlettir. Uzun atlama ve engelli atlama dallarında kariyerini sürdürmektedir. Nefise Karatay henüz 5 yaşındayken spora başlamıştır. Nefise Karatay kariyerine Fenerbahçe ile başlamıştır.