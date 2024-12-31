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Survivor Kaan kimdir? Kaan Kazgan kaç yaşında, nereli, evli mi, instagram hesabı ne?

Survivor Kaan kimdir? Kaan Kazgan kaç yaşında, nereli, evli mi, instagram hesabı ne?
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Survivor 2025 yarışmacılarından biri olan Kaan Kazgan, performansı ve özel hayatıyla dikkat çekiyor. Kaan Kazgan'in yaşamı, nereli olduğu, evlilik durumu ve instagram hesabı gibi kişisel bilgileri merak ediliyor. İşte Kaan Kazgan hakkında bilinmesi gereken tüm detaylar...

Survivor 2025 yarışmacıları arasında dikkat çeken Kaan Kazgan, yarışma performansı ve kişisel hayatıyla gündeme geldi. Kaan Kazgan'in yaşamı, nereli olduğu, evlilik durumu ve instagram hesabı hakkında bilgiler merak ediliyor. Yarışmacı Kaan Kazgan, Survivor'daki performansıyla olduğu kadar, özel yaşamıyla da dikkat çekiyor.

SURVİVOR KAAN KAZGAN KİMDİR?

Kaan Kazgan, 3 Kasım 1994 tarihinde Sakarya'da doğmuştur. Kick boks sporuna 9 yaşında ilgi duymaya başlayan Kazgan, bir süre ara verdikten sonra 11 yaşında spora geri dönmüştür. 1.70 cm boyunda ve 56.7 kg ağırlığında olan Kazgan, 2011 yılından itibaren spor kariyerine aktif olarak devam etmektedir.

Kazgan, profesyonel bir MMA dövüşçüsü olarak tanınmakta olup, 2 kez Muay Thai Türkiye Şampiyonluğu ve 1 kez MMA Türkiye Şampiyonluğu unvanlarına sahiptir. Dövüş kariyerine profesyonel MMA maçlarıyla devam eden Kaan Kazgan, geçtiğimiz yıllarda vücut geliştirmeci Savaş Cebeci ile Tuzla'da gerçekleştirdiği "serbest stil sokak dövüşü" ile gündeme gelmiştir.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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