SURVIVOR ELEME ADAYI KİM? 30 Mayıs Survivor'da bireysel dokunulmazlığı kim kazandı?

SURVIVOR ELEME ADAYI KİM? 30 Mayıs Survivor'da bireysel dokunulmazlığı kim kazandı?
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Survivor eleme adayı kim oldu? 30 Mayıs Survivor All Star 2025 bölümünde yaşanan gelişmelerle birlikte izleyiciler Survivor eleme adayı kim sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, 30 Mayıs Survivor'da bireysel dokunulmazlığı kim kazandı ve haftanın eleme potasına kimler girdi?

Survivor eleme adayı kim sorusu kadar, 30 Mayıs Survivor'da bireysel dokunulmazlığı kim kazandı sorusu da sosyal medyada trend oldu. Survivor All Star 2025'te heyecan dolu dokunulmazlık mücadelesi ekranlara yansıdı. Bireysel oyunlarda performanslarıyla öne çıkan isimler bir kez daha yarıştı. Peki, Survivor eleme adayı kim oldu ve 30 Mayıs Survivor'da bireysel dokunulmazlığı kim kazandı? İzleyicilerin merakla beklediği cevaplar belli oldu. İşte detaylar ve potadaki yarışmacılar…

BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

30 Mayıs 2025 Survivor All Star bölümünde bireysel dokunulmazlık oyununu Adem Kılıçcı kazandı. Bu galibiyetle Adem, kendisini eleme potasından koruma altına alırken, haftanın üçüncü eleme adayını belirleme hakkını elde etti.

SURVIVOR ELEME ADAYI KİM? 30 Mayıs Survivor'da bireysel dokunulmazlığı kim kazandı?

SURVIVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'da haftanın ilk iki eleme adayı daha önceki dokunulmazlık oyunlarının ardından belirlenmişti. Buna göre:

1. eleme adayı: Sevgi

2. eleme adayı: Aycan

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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