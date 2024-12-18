Survivor Dilşah Kurt kimdir? Dilşah Kurt kaç yaşında, nereli? Survivor Gönüllüler Dilşah Kurt hayatı ve kariyeri!
Survivor Gönüllüler takımının iddialı isimlerinden Dilşah Kurt'un hayatı ve kariyeri merak ediliyor. Dilşah Kurt'un yaşı, nereli olduğu ve kariyeri hakkında bilgiler haberimizde yer alıyor. Peki, Survivor Dilşah Kurt kimdir? Dilşah Kurt kaç yaşında, nereli? Survivor Gönüllüler Dilşah Kurt hayatı ve kariyeri!
Survivor Gönüllüler takımıyla dikkat çeken isimlerden biri olan Dilşah Kurt, güçlü spor kariyeri ve azmiyle izleyicilerin merak ettiği bir yarışmacı haline geldi. Survivor Dilşah Kurt kimdir? sorusunun yanıtını arayanlar, onun başarılarla dolu geçmişine odaklanıyor. Peki, Dilşah Kurt kaç yaşında ve nereli? Survivor Gönüllüler Dilşah Kurt hayatı ve kariyeri!
SURVIVOR DİLŞAH KİMDİR?
Dilşah Kurt, Türkiye'nin tanınmış milli boksörlerinden biridir. Fenerbahçe Spor Kulübü'nde mücadele etmiş olan Kurt, aynı zamanda Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde eğitimine devam etmektedir. Başarılı sporcu, 32. Uluslararası Ahmet Cömert Boks Turnuvası'nda şampiyon olarak önemli bir başarıya imza atmıştır.
SURVIVOR ALL STAR ÜNLÜLER KADROSU
Zeynep Alkan
Serenay Aktaş
Batuhan Karacakaya
Adem Kılıç
İsmail Balaban
Ayşe Yüksel
Sema Aydemir
Barış Murat Yağcı
Yağmur Banda
SURVIVOR ALL STAR GÖNÜLLÜLER KADROSU
Tuğba Yeni
Dilşah Kurt
Batuhan Gökgoz
Mevlüt Koçak
Göksu Küçükali
Adilhan Numan
Kaan Kazgan
Kübra Avcı