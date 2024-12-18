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Survivor Dilşah Kurt kimdir? Dilşah Kurt kaç yaşında, nereli? Survivor Gönüllüler Dilşah Kurt hayatı ve kariyeri!

Survivor Dilşah Kurt kimdir? Dilşah Kurt kaç yaşında, nereli? Survivor Gönüllüler Dilşah Kurt hayatı ve kariyeri!
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Survivor Gönüllüler takımının iddialı isimlerinden Dilşah Kurt'un hayatı ve kariyeri merak ediliyor. Dilşah Kurt'un yaşı, nereli olduğu ve kariyeri hakkında bilgiler haberimizde yer alıyor. Peki, Survivor Dilşah Kurt kimdir? Dilşah Kurt kaç yaşında, nereli? Survivor Gönüllüler Dilşah Kurt hayatı ve kariyeri!

Survivor Gönüllüler takımıyla dikkat çeken isimlerden biri olan Dilşah Kurt, güçlü spor kariyeri ve azmiyle izleyicilerin merak ettiği bir yarışmacı haline geldi. Survivor Dilşah Kurt kimdir? sorusunun yanıtını arayanlar, onun başarılarla dolu geçmişine odaklanıyor. Peki, Dilşah Kurt kaç yaşında ve nereli? Survivor Gönüllüler Dilşah Kurt hayatı ve kariyeri!

SURVIVOR DİLŞAH KİMDİR?

Dilşah Kurt, Türkiye'nin tanınmış milli boksörlerinden biridir. Fenerbahçe Spor Kulübü'nde mücadele etmiş olan Kurt, aynı zamanda Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde eğitimine devam etmektedir. Başarılı sporcu, 32. Uluslararası Ahmet Cömert Boks Turnuvası'nda şampiyon olarak önemli bir başarıya imza atmıştır.

Survivor Dilşah Kurt kimdir? Dilşah Kurt kaç yaşında, nereli? Survivor Gönüllüler Dilşah Kurt hayatı ve kariyeri!

SURVIVOR ALL STAR ÜNLÜLER KADROSU

Zeynep Alkan

Serenay Aktaş

Batuhan Karacakaya

Adem Kılıç

İsmail Balaban

Ayşe Yüksel

Sema Aydemir

Barış Murat Yağcı

Yağmur Banda

SURVIVOR ALL STAR GÖNÜLLÜLER KADROSU

Tuğba Yeni

Dilşah Kurt

Batuhan Gökgoz

Mevlüt Koçak

Göksu Küçükali

Adilhan Numan

Kaan Kazgan

Kübra Avcı

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