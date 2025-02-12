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Survivor'da Sema ve Pınar neden kavga etti, ne oldu?

Survivor'da Sema ve Pınar neden kavga etti, ne oldu?
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Survivor 2025 All Star sezonunda, Sema Aydemir ve Pınar Saka arasındaki gerginlik yeniden alevlendi. İkili arasındaki anlaşmazlık, geçmişte yaşanan olaylara dayanıyor ve bu sezon da devam ediyor. Peki, Survivor'da Sema ve Pınar neden kavga etti?

Geçmişte yaşanan anlaşmazlıkların etkisiyle, Sema ve Pınar arasındaki gerginlik Survivor 2025'te de devam etti. Son olarak, dokunulmazlık oyunu öncesinde Sema'nın, temas gerektiren bir oyunda Pınar'ı seçmesi üzerine tansiyon yükseldi.Peki, Survivor'daSema ve Pınar neden kavga etti, ne oldu?

SURVIVOR'DA SEMA VE PINAR NEDEN KAVGA ETTİ, NE OLDU?

Sema ve Pınar arasındaki gerginlik devam ediyor. Son olarak, dokunulmazlık oyunu öncesinde Sema'nın, temas gerektiren bir oyunda Pınar'ı seçmesi üzerine tansiyon yükseldi. Pınar, geçmişte yaşanan fiziksel temas nedeniyle Sema ile bu tür bir oyunda karşılaşmak istemediğini belirtti. Bu durum, ikili arasında sert bir tartışmaya yol açtı.

Tartışma sırasında Pınar, "Diskalifiye olmuş birisi fiziksel temas yapmaya çalışarak benimle fiziksel temaslı bir oyunda oynayamaz" ifadelerini kullandı. Sema ise bu sözlere tepki göstererek, Pınar'ın kendisini provoke ettiğini ve haksız yere suçlandığını dile getirdi. Yaşanan bu gerginlik sonrasında her iki yarışmacı da gözyaşlarına hakim olamadı ve oyun alanını terk etti

Survivor'da Sema ve Pınar neden kavga etti, ne oldu?

SURVIVOR YARIŞMACILARI KİM?

Survivor All Star: Adem Kılıççı, Ayşe Yüksel, Barış Murat Yağcı, Batuhan Karacakaya, İsmail Balaban, Sema Aydemir, Serenay Aktaş, Yağmur Banda, Zeynep Alkan.

Gönüllüler: Adilhan Numan, Batuhan Gökgöz, Dilşah Kurt, Göksu Küçükali, Kaan Kazgan, Kübra Avcı, Tuğba Yeni.

SURVIVOR 12 ŞUBAT FRAGMANI İZLE

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