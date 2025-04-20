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Survivor'da dokunulmazlığı kim kazandı? 20 Nisan 2025 Survivor haftanın ilk eleme adayı kim oldu ve dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?

Survivor'da dokunulmazlığı kim kazandı? 20 Nisan 2025 Survivor haftanın ilk eleme adayı kim oldu ve dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?
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20 Nisan 2025 tarihinde yayınlanan Survivor All Star 2025 bölümü, izleyiciler tarafından büyük bir heyecanla takip edildi. Peki, Survivor'da dokunulmazlığı kim kazandı? Haftanın ilk dokunulmazlık oyununda hangi takım galip geldi? İşte detaylar...

Survivor All Star 2025'in son bölümünde dokunulmazlık oyunu nefesleri kesti. 20 Nisan 2025 Pazar akşamı ekranlara gelen Survivor All Star 2025 bölümünde, haftanın ilk dokunulmazlık oyunu oynandı. İzleyiciler, "Survivor'da dokunulmazlığı kim kazandı?" sorusunun cevabını merakla araştırıyor. Dokunulmazlık oyununun sonucu ve ilk eleme adayı kim oldu?

SURVIVOR'DA DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

20 Nisan 2025 Pazar günü yayınlanan Survivor All Star 2025'in son bölümünde, haftanın ilk dokunulmazlık oyunu oynandı. Ancak, dokunulmazlık oyununu hangi takımın kazandığı ve haftanın ilk eleme adayının kim olduğu bilgisi henüz kamuoyuyla paylaşılmadı.

SURVIVOR İLK ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor All Star 2025'te bu hafta kadın yarışmacılar arasında bir eleme gerçekleşecek. Dokunulmazlık oyununu kaybeden takım, ada konseyinde haftanın ilk eleme adayını belirleyecek. Bu bilgiler, oyun sonuçları açıklandığında güncellenecektir.

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