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Survivor Bil Bakalım'ı kim kazandı, kaç kaç bitti? 29 Mart Cuma Survivor Bil Bakalım ödülü ne, hangi takım kazandı?

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Survivor'da dokunulmazlık oyunlarının olmadığı günler ödül oyunları, Anlat Bakalım ve Bil Bakalım oyunları oynanıyor. Peki bugünkü Anlat Bakalım'ı kim kazandı? Survivor Bil Bakalım'ı kim kazandı, kaç kaç bitti? 29 Mart Cuma Survivor Bil Bakalım ödülü ne, hangi takım kazandı? İşte ayrıntılar...

SURVİVOR BUGÜN HANGİ OYUNLAR OYNANACAK?

Survivor'da oynanan Bil Bakalım oyununu hangi takımın kazandığı programı izleyemeyen vatandaşlar tarafından merak konusu oldu.

Bugünün yarışmaları henüz sona ermedi.

MAVİ TAKIM

• Nefise Karatay

• Seda Ocak

• Begüm Yücetan

• Sahra Işık

• Seda Aktuğlu

• Damla Can

• Hakan Hatipoğlu

• Yiğit Poyraz

• Yasin Obuz

• Özgür Tetik

• Yunus Emre

• Ogeday Girişken

KIRMIZI TAKIM

• Pınar Saka

• Merve Aydın

• Nagihan Karadere

• Gizem Memiç

• Aleyna Kalaycıoğlu

• Berna Canbeldek

• Doğukan Manço

• Furkan Kızılay

• Ersin Korkut

• Sercan Yıldırım

• Turabi

• Bozok Gören

• Nihat Altınkaya

Osman Demir
Osman Demir
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