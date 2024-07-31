Süper Lig'de görev yapacak hakemler açıklandı mı?
Süper Lig'de yeni sezonda düdük çalacak hakemlerin listesi Merkez Hakem Kurulu tarafından açıklandı. Bu gelişme, 'Süper Lig'de yeni sezonda görev yapacak hakemler kimler olacak?' sorusunu gündeme getirdi. Yeni sezonda hangi hakemlerin görev alacağı merak konusu oldu. Peki, Süper Lig'de görev yapacak hakemler kimler?
Süper Lig'de yeni sezonda görev yapacak hakemler açıklandı mı sorusu gündeme geliyor. Merkez Hakem Kurulu'nun açıkladığı yeni sezonda düdük çalacak hakemler listesi yayınlandı. Buna göre, Süper Lig yeni sezonda hangi hakemler görev alacak?
SÜPER LİG'DE GÖREV YAPACAK HAKEMLER AÇIKLANDI MI?
TFF'den yapılan açıklamaya göre bu sezon Süper Lig'de görev yapacak hakemler şöyle:
- Zorbay Küçük
- Alper Akarsu
- Burak Pakkan
- Kadir Sağlam
- Burak Şeker
- Murat Erdoğan
- Ömer Faruk Turtay
- Bahattin Şimşek
- Oğuzhan Çakır
- Arda Kardeşler
- Cihan Aydın
- Ali Şansalan
- Ümit Öztürk
- Turgut Doman
- Abdullah Buğra Taşkınsoy
- Çağdaş Altay
- Mehmet Türkmen
- Mert Güzenge
- Tugay Kaan Numanoğlu
- Emre Kargın
- Halil Umut Meler
- Muhammet Ali Metoğlu
- Atilla Karaoğlan