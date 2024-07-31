Süper Lig'de görev yapacak hakemler açıklandı mı?

Süper Lig'de yeni sezonda görev yapacak hakemler açıklandı mı sorusu gündeme geliyor. Merkez Hakem Kurulu'nun açıkladığı yeni sezonda düdük çalacak hakemler listesi yayınlandı. Buna göre, Süper Lig yeni sezonda hangi hakemler görev alacak?

SÜPER LİG'DE GÖREV YAPACAK HAKEMLER AÇIKLANDI MI?

TFF'den yapılan açıklamaya göre bu sezon Süper Lig'de görev yapacak hakemler şöyle: