Şubat ayı enflasyon ne zaman açıklanacak? TÜİK Şubat ayı enflasyon beklentisi ne yönde?

Şubat ayı enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), her ayın enflasyon verilerini düzenli olarak paylaşmaktadır. Şubat ayı enflasyon oranı, ekonomi gündemini yakından takip edenler için büyük önem taşıyor. Peki, Şubat ayı enflasyon ne zaman açıklanacak?

ŞUBAT AYI ENFLASYON NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TÜİK'in resmi takvimine göre, 2025 Şubat ayı enflasyon verileri 3 Mart 2025 Pazartesi günü saat 10.00'da açıklanacaktır.

TÜİK ŞUBAT AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

Bu veriler, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ve yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) gibi önemli göstergeleri içerecektir.

Ocak 2025'te TÜFE aylık bazda %5,03 artış gösterirken, Yİ-ÜFE %3,06 oranında yükselmiştir. Yıllık enflasyon ise tüketici fiyatlarında %42,12, yurt içi üretici fiyatlarında %27,2 olarak kaydedilmiştir. Bu veriler, enflasyonun seyrini izlemek ve ekonomik planlamalar yapmak için kritik öneme sahiptir.