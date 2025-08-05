UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme turu kapsamında İrlanda ekibi St Patrick's Athletic ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ın maçı büyük heyecanla bekleniyor. 7 Ağustos 2025 Perşembe akşamı oynanacak olan bu kritik karşılaşma öncesinde, futbolseverler maçın hangi kanalda ve şifresiz olarak izlenip izlenemeyeceğini araştırıyor. İşte "St Patrick's Beşiktaş maçı şifresiz mi?" sorusunun yanıtı ve yayın bilgileri…

ST PATRICK'S BEŞİKTAŞ MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

7 Ağustos 2025 Perşembe akşamı saat 21:45'te oynanacak bu kritik karşılaşma, HT Spor ekranlarından şifresiz ve canlı olarak yayınlanacak.

ST PATRICK'S - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Bu mücadele HT Spor ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak. Maç ayrıca S Sport Plus üzerinden de yayınlanabilir, ancak bu platform ücretli abonelik gerektiriyor.

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