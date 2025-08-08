St Patrick's Athletic Beşiktaş maç özeti ve golleri! (VİDEO) St Patrick's Athletic Beşiktaş geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?

St Patrick's Beşiktaş maç özeti! Konferans Ligi'nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. St Patrick's Beşiktaş maçını kaçıran futbolseverler geniş maç özeti ile maçın önemli anlarını seyretmek istiyor. Maç özeti izlemek isteyen futbolseverler St Patrick's Beşiktaş maçı özeti izle! araştırması yapıyor. Peki, St Patrick's Beşiktaş maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı? YouTube St Patrick's Beşiktaş Konferans Ligi maç özeti! İşte, St Patrick's Beşiktaş özet videosu haberimizde...

ST PATRİCK'S BEŞİKTAŞ MAÇ ÖZETİ

ST PATRİCK'S BEŞİKTAŞ ÖZET

St Patrick's Beşiktaş maç özetini maçın ardından S Sport YouTube kanalından izleyebilirsiniz.

ST PATRİCK'S BEŞİKTAŞ MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

St Patrick's Beşiktaş maçı 4-1'lik Beşiktaş üstünlüğüyle sona erdi.

ST PATRİCK'S BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANDI?

St Patrick's Beşiktaş maçı canlı olarak S Sport Plus'ta yayınlandı.