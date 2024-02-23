Sparta Prag- Galatasaray maçı kaç kaç bitti? Maç özeti!
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında deplasmanda Sparta Prag'a 4-1 mağlup oldu ve Avrupa defterini kapattı. Maça hızlı başlayan Sparta Prag, 8. dakikada Angelo Preciado'nun golüyle 1-0 öne geçti. Galatasaray, 16. dakikada Abdülkerim Bardakcı'nın kafa golüyle skoru eşitledi ancak maçı 4-1 kaybederek Avrupa'da elendi.
Galatasaray elendi mi? Galatasaray Avrupa Lig'inden elendi mi? Soruları merak konusu oldu. Dün oynanan Sparta Prag - Galatasaray maçı 23:00'da oynandı. Sparta Prag maça hızlı bir başlangıç yapmış ve Galatasaray'ı 4-1 yendi. Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında deplasmanda Sparta Prag'a 4-1 yenilerek Avrupa defterini kapattı.
SPARTA PRAG - GALASARAYA MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?
- Mücadeleye hızlı başlayan ev sahibi takım karşılaşmanın 8. dakikasında Angelo Preciado'nun attığı golle 1-0 öne geçti.
- Yediği gol sonrası baskısını arttıran Galatasaray 16. dakikada Abdülkerim Bardakcı'nın kafa golüyle skoru eşitledi.
- Mücadelenin ilk yarısında başka gol olmadı ve takımlar soyunma odasına 1-1'lik eşitlikle gitti.
- Maçın 68. dakikasında rakibinin bileğine basan Kaan Ayhan sarı kart gördü. VAR'a giden hakem Anthony Taylor, VAR incelemesinin ardından Kaan Ayhan'a kırmızı kart verdi.
- 10 kişi kalan temsilcimiz savunmada boşluk verdiği bir anda kalesinde 2. golü gördü. 74. dakikada sol kanattan çevrilen ortada boş durumda kalan Tuci, kafayla topu köşeden ağlara yolladı.
- Maçta geriye düşen sarı-kırmızılı takımımız, 80. dakikada topu bir kez daha ağlarında gördü.Davinson'un kaçırdığı topla ceza sahasına yönelen Haraslin'in vuruşu Muslera'nın yanından topu ağlara yolladı.
- Maçın son anlarında Zaha'nın kaptırdığı topta Sparta Prag 3'e 1 çıktı. Jan Kuchta sağ tarafındaki Qazim Laçi'yi gördü. Ceza sahası içine giren Laçi, tekrar Jan Kuchta'ya verdi. Kuchta boş kaleye topu ağlara yolladı. Durum 4-1 oldu.
- Mücadelenin geri kalan anlarında başka gol olmadı ve Galatasaray'ın Avrupa macerası burada sona erdi.