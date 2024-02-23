Sparta Prag- Galatasaray maçı kaç kaç bitti? Maç özeti!

Galatasaray elendi mi? Galatasaray Avrupa Lig'inden elendi mi? Soruları merak konusu oldu. Dün oynanan Sparta Prag - Galatasaray maçı 23:00'da oynandı. Sparta Prag maça hızlı bir başlangıç yapmış ve Galatasaray'ı 4-1 yendi. Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında deplasmanda Sparta Prag'a 4-1 yenilerek Avrupa defterini kapattı.

SPARTA PRAG - GALASARAYA MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?