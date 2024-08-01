Sörf nedir, nasıl yapılır? Sörf nerede yapılır? Sörf çeşitleri nelerdir?

Sörf nasıl yapılır? Sörf nerelerde yapılır? Sörf sporunu kimler yapabilir? Sörf nedir, nerede öğrenilir? Sörf daha çok yazın yapılsa da aslında her mevsim yapılabilir. İşte sörf hakkında merak edilen tüm soruların cevabı detaylarıyla haberimizde…

SÖRF NASIL YAPILIR?

Bu spor, okyanus kıyılarında, dalgaların üzerinden kıyıya doğru kayılarak gerçekleştirilir. "Dalga sörfü" olarak da bilinir.

Sörf tahtası üzerinde çömelen ve yüzüstü yatan sörfçü, uygun bir dalganın kendine yaklaştığını gördüğü zaman ellerini kürek gibi kullanarak dalga yönüne doğru ilerler. Dalgayı yakaladığı sırada ayağa kalkarak dalganın üzerinde kayıp kıyıya doğru ilerler. Sörfçü dalga üzerindeyken kendi ağırlığını tahtanın farklı bölgelerine vererek yönünü ve hızını ayarlar.

SÖRF NERELERDE YAPILIR?

Sörf, okyanuslarda ve rüzgarı bol olan geniş deniz kıyılarında yapılabilmektedir. Ülkemizde ise sörf sporunu, Alaçatı, Datça, Gökçeada, Urla ve Fethiye bölgelerde yapabilirsiniz.

SÖRF NEDİR?

Sörf, sahil şeridine doğru gelen dalgalar üzerinde tahtaya benzeyen özel bir yapıyla, insanların dalgaların içinden kayarak yaptığı su sporuna denir. Adrenalin seviyesi en fazla olan spor türleri arasındadır.