SON DAKİKA: Bitcoin artacak mı? Kripto paralar yükselir mi? 30 Ekim son gelişmeler!

Son günlerde Bitcoin'de yaşanan dikkate değer yükseliş, yatırımcıların ve piyasa analistlerinin yoğun ilgisini çekiyor. Bu artışın arkasındaki nedenler ise yatırımcılar tarafından merakla araştırılmakta. Bitcoin'in yükselişi, kripto para piyasasında dalgalanmaların etkisiyle birçok kişi için önemli bir tartışma konusu haline geldi. Peki, Bitcoin gerçekten yükselmeye devam edecek mi? Bu sorunun cevabı, birçok yatırımcı ve analist tarafından sıkça sorgulanıyor. Bitcoin artacak mı? Kripto paralar yükselir mi?

BITCOIN ARTACAK MI?

Bitcoin %8 oranında arttı. Kripto para piyasaları yükseliş trendini sürdürüyor ve yatırımcı ilgisi artmaya devam ediyor. CoinShares verilerine göre, yılbaşından bu yana sektöre toplam 27 milyar dolarlık sermaye girişi gerçekleşerek 2021'deki 10,5 milyar dolarlık rekorun yaklaşık üç katına ulaştı.

KRİPTO PARALAR YÜKSELİR Mİ?

Spot Bitcoin ETF'lerinin ilgiyi üzerine çekmesiyle sadece geçen hafta 997,6 milyon dolarlık bir sermaye girişi sağlandı. Bu yükseliş sırasında kısa pozisyonlarda çözülme görülmesi, piyasanın yükseliş beklentisinin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.