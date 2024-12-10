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SON DAKİKA! Bakan Işıkhan asgari ücret ile ilgili ne dedi? Asgari ücret yeni yılda ne kadar olacak?

SON DAKİKA! Bakan Işıkhan asgari ücret ile ilgili ne dedi? Asgari ücret yeni yılda ne kadar olacak?
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Bakan Işıkhan, asgari ücretle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. 2025 yılı için asgari ücret belirleme süreci devam ederken, Bakan Vedat Işıkhan'ın açıklamaları, çalışanlar ve işverenler için önemli ipuçları taşıyor. Peki, Bakan Işıkhan asgari ücret ile ilgili ne dedi? Asgari ücret yeni yılda ne kadar olacak? İşte detaylar!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2025 yılında uygulanacak asgari ücret ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. "Asgari ücret yeni yılda ne kadar olacak?" ve "Bakan Işıkhan asgari ücretle ilgili ne dedi?" soruları milyonlarca çalışanın gündeminde. Peki, Bakan Işıkhan asgari ücret ile ilgili ne dedi? Asgari ücret yeni yılda ne kadar olacak? Detaylar haberimizde...

BAKAN IŞIKHAN ASGARİ ÜCRET İLE İLGİLİ NE DEDİ?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yeni asgari ücretle ilgili, "Hem işçinin hem de işverenin lehine olabilecek maksimum faydayı sağlayacak şekilde bir ücreti belirlemeyi hedefliyoruz." dedi.

Bakan Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamındaki ilk toplantısından önce Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bahçesinde basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Toplantının hayırlı olması temennisinde bulunan Işıkhan, şöyle konuştu:

"Hem işçinin hem de işverenin lehine olabilecek maksimum faydayı sağlayacak şekilde bir ücreti belirlemeyi hedefliyoruz. Bu ücreti belirleyecek olan da Asgari Ücret Tespit Komisyonu'dur. Sonuç hayırlı olur inşallah. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde sosyal diyaloğa önem veriyoruz. Sosyal diyalog ile çalışma hayatında çözemeyeceğimiz bir sorunun olmadığını düşünüyoruz."

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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