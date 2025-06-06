ŞOK çalışma saatleri 2025 yılında da değişmeden devam ediyor. Türkiye genelinde binlerce şubesi bulunan ŞOK market, kullanıcıların "ŞOK bugün açık mı?" ve "ŞOK market bayramda açık mı?" sorularına yanıt verecek şekilde haftanın her günü hizmet sunuyor. Peki, ŞOK bugün açık mı? ŞOK market bayramda açık mı? ŞOK çalışma saatleri 2025!

ŞOK BUGÜN AÇIK MI?

Bayram dönemlerinde ŞOK marketlerin çalışma saatlerinde değişiklikler olabilmektedir. Örneğin, 2025 Kurban Bayramı'nın ilk günü olan 6 Haziran Cuma günü ŞOK marketler kapalı olacaktır.

BAYRAMDA ŞOK MARKET KAPALI MI?

Bayramın ikinci günü olan 7 Haziran Cumartesi günü itibarıyla ise ŞOK şubeleri yeniden açılacak ve normal çalışma saatleri olan 09.00 - 21.00 arasında hizmet vermeye devam edecektir.