ŞOK bugün açık mı? ŞOK market bayramda açık mı? ŞOK çalışma saatleri 2025!

ŞOK bugün açık mı? ŞOK market bayramda açık mı? ŞOK çalışma saatleri 2025!
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ŞOK bugün açık mı? ŞOK market müşterilerinin en çok merak ettiği konuların başında bu soru geliyor. Özellikle bayram dönemlerinde "ŞOK market bayramda açık mı?" sorusu daha da önemli hale geliyor. ŞOK çalışma saatleri 2025 yılı için yeniden mercek altına alındı.

ŞOK çalışma saatleri 2025 yılında da değişmeden devam ediyor. Türkiye genelinde binlerce şubesi bulunan ŞOK market, kullanıcıların "ŞOK bugün açık mı?" ve "ŞOK market bayramda açık mı?" sorularına yanıt verecek şekilde haftanın her günü hizmet sunuyor. Peki, ŞOK bugün açık mı? ŞOK market bayramda açık mı? ŞOK çalışma saatleri 2025!

ŞOK BUGÜN AÇIK MI?

Bayram dönemlerinde ŞOK marketlerin çalışma saatlerinde değişiklikler olabilmektedir. Örneğin, 2025 Kurban Bayramı'nın ilk günü olan 6 Haziran Cuma günü ŞOK marketler kapalı olacaktır.

ŞOK bugün açık mı? ŞOK market bayramda açık mı? ŞOK çalışma saatleri 2025!

BAYRAMDA ŞOK MARKET KAPALI MI?

Bayramın ikinci günü olan 7 Haziran Cumartesi günü itibarıyla ise ŞOK şubeleri yeniden açılacak ve normal çalışma saatleri olan 09.00 - 21.00 arasında hizmet vermeye devam edecektir.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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