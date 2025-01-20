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Skriniar Galatasaray'a geldi mi?

Skriniar Galatasaray'a geldi mi?
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Süper Lig'de Hatayspor karşısında 2 puan kaybeden Galatasaray yönetimi teknik direktör Okan Buruk'un isteği doğrultusunda transferde çalışmalarını hızlandırdı. Peki, Skriniar Galatasaray'a geldi mi?

Sarı kırmızılılar, PSG forması giyen Milan Skriniar'ın transferi için anlaşma sağladığı ve 29 yaşındaki Slovak savunma oyuncusu sezonun ikinci yarısında sarı kırmızılı formayı giyeceği iddia edildi. Peki, Skriniar Galatasaray'a geldi mi?

SKRİNİAR GALATASARAY'A GELDİ Mİ?

HT Spor'un haberine göre; Galatasaray, Milan Skriniar'ın kiralık transferi konusunda PSG ile prensip anlaşmasına vardı.

Galatasaray muhabiri Ali Naci Küçük, Milan Skriniar transferinin tamamlandığını duyurdu.

Küçük'ün açıklamaları şu şekilde: "Milan Skriniar biraz rötarlı da olsa Galatasaray'da." Galatasaray, Milan Skriniar için bir kez daha fiyat artırımına gitti ve taraflar 4.5 milyon Euro karşılığında anlaşma sağladı." ifadelerini kullandı.

Güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gözüken Skriniar, bu sezon PSG'de 5 maça çıktı ve 381 dakika sahada kalabildi. Başka kulüplerin de ilgi gösterdiği Skriniar'ın bu hafta içinde son kararını vermesi bekleniyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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