Sirkeci- Kazlıçeşme hattı ücretsiz mi, kaç gün bedava? Sirkeci- Kazlıçeşme hattı durakları neler olduğu gündeme geliyor. Kazlıçeşme Sirkeci raylı sistem hattı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla açıldı. Sirkeci-Kazlıçeşme hattı ücretsiz mi, kaç gün bedava? Sirkeci-Kazlıçeşme hattı durakları! Detaylar haberimizdedir…

SİRKECİ-KAZLIÇEŞME HATTI ÜCRETSİZ Mİ?

8 istasyondan oluşan Kazlıçeşme Sirkeci raylı sistem hattı, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla açıldı. Sirkeci-Kazlıçeşme hattı15 gün ücretsiz olacak.

SİRKECİ-KAZLIÇEŞME HATTI KAÇ GÜN BEDAVA?

8 istasyondan oluşan Kazlıçeşme Sirkeci raylı sistem hattı, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla açıldı. Seyahat süresinin 20 dakika olacağı hat, 15 gün ücretsiz olacak.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca sosyal medyada yapılan paylaşımda, hizmete giren tren hattıyla ilgili fotoğraflarla bilgi verildi.

Buna göre, "İstanbul'un kent içi raylı sistem ağını güçlendirecek bir proje" olarak nitelenen 8,3 kilometrelik Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı, 8 istasyondan oluşuyor.

Tek yönlü sefer süresi 20 dakika olarak planlanan hattın çevresinde 29 sanatsal yapı yer alıyor.

Sirkeci-Kazlıçeşme Yaya Odaklı Yeni Nesil Ulaşım Projesi'nde, 7,3 kilometre yaya ve bisiklet yolu ile 6 bin metrekare kapalı sosyal kültürel alan bulunuyor.

Meydan ve rekreasyon alanları 122 bin 550 metrekareden, yeşil alanları ise 74 bin metrekareden oluşan projede, 22 karayolu ve yaya alt geçitleri yer alıyor.