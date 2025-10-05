Singo sakatlandı mı, Singo kaç hafta yok, ne zaman dönecek?

Sakatlığın ciddiyetiyle ilgili taraftarlar büyük merak içinde. Singo'nun durumu yapılacak kontrollerin ardından netlik kazanacak. Yıldız savunmacının kaç hafta sahalardan uzak kalacağı ve takıma ne zaman döneceği, sağlık ekibinin raporuna göre belirlenecek.

SİNGO DERBİDE SAKATLANDI

Galatasaray'ın Beşiktaş ile oynadığı derbi mücadelesinde Wilfried Singo şanssız bir sakatlık yaşadı. Sarı-kırmızılı oyuncu, yaşadığı rahatsızlık nedeniyle karşılaşmaya devam edemedi.

Galatasaray, Beşiktaş maçında sakatlanan Wilfried Singo'nun sol arka adalesinde orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edildiğini açıkladı. Singo, yaklaşık 3-4 hafta sahalardan uzak kalacak.

ARKA ADELE PROBLEMİ YAŞADI

24 yaşındaki Fildişili futbolcu, bir sprint sırasında arka adalesinde ağrı hissedince kendini yere bıraktı. Sakatlığın ardından sağlık ekibi sahaya girerek müdahalede bulundu.

Kısa bir tedavi sonrası oyuna dönmeyi deneyen Singo, ağrılarının sürmesi üzerine devam edemedi ve 26. dakikada kenara geldi.

YERİNE SALLAI GİRDİ

Singo'nun oyundan çıkmasının ardından teknik ekip değişikliğe gitti. Deneyimli oyuncunun yerine Roland Sallai sahaya dahil oldu.