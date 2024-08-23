Sevilla ve Villarreal arasındaki maçın tarihi, saati ve yayın kanalı gibi detaylar araştırılıyor. İspanya La Liga'da heyecan 2. hafta maçlarıyla devam ediyor. Futbol severler, bu akşam oynanacak olan karşılaşmayı merak ediliyor. Peki, Sevilla- Villarreal maçı ne zaman? Sevilla- Villarreal maçı saat kaçta, hangi kanalda?

SEVILLA- VILLARREAL MAÇI NE ZAMAN?

Sevilla - Villarreal maçı 23 Ağustos Cuma günü saat 20.00'de oynanacak.

SEVILLA- VILLARREAL MAÇI HANGİ KANALDA?

S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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