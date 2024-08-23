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Sevilla- Villarreal maçı ne zaman? Sevilla- Villarreal maçı saat kaçta, hangi kanalda?

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Sevilla ve Villarreal arasında gerçekleşecek olan futbol maçının tarihi ve yayınlanacağı kanal merak konusu oldu. Maçın ne zaman ve hangi kanalda olacağı araştırılıyor.

Sevilla ve Villarreal arasındaki maçın tarihi, saati ve yayın kanalı gibi detaylar araştırılıyor. İspanya La Liga'da heyecan 2. hafta maçlarıyla devam ediyor. Futbol severler, bu akşam oynanacak olan karşılaşmayı merak ediliyor. Peki, Sevilla- Villarreal maçı ne zaman? Sevilla- Villarreal maçı saat kaçta, hangi kanalda?

SEVILLA- VILLARREAL MAÇI NE ZAMAN?

Sevilla - Villarreal maçı 23 Ağustos Cuma günü saat 20.00'de oynanacak.

Sevilla- Villarreal maçı ne zaman? Sevilla- Villarreal maçı saat kaçta, hangi kanalda?

SEVILLA- VILLARREAL MAÇI HANGİ KANALDA?

S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

SPOR SMART CANLI İZLE

Spor Smart canlı maç izlemek için Spor Smart kullanıcısı olmanız gerekmektedir. Üyeliğinizin ardından Spor Smart'ta yayınlanan maçları canlı olarak izleyebilirsiniz.

S SPORT CANLI MAÇ İZLE

S Sport canlı maç izlemek için S Sport kullanıcısı olmanız gerekmektedir. Üyeliğinizin ardından S Sport'ta yayınlanan maçları canlı olarak izleyebilirsiniz.

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Kaynak: Haberler.com / Gündem

Villarreal İspanya Futbol Spor Futbol Gündem Spor Haberler

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