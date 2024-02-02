Galatasaray Stephane Aurier'i bonservisiyle, Carlos Vinicius'u ise sezon sonuna kadar kiralık olarak renklerine bağladı. Serge Aurier kimdir? Serge Aurier kaç yaşında, forvet mi, mevkiisi ne?

SERGE AURİER KİMDİR?

Doğum: 24 Aralık 1992 (31 yıl yaşında), Ouragahio

Serge Alain Stéphane Aurier (d. 24 Aralık 1992) (okunuşu: Serj Alen Stefan Orye), Süper Lig kulübü Galatasaray'da sağ bek olarak oynayan ve Fildişi Sahili milli takımının kaptanlığını yapan Fildişili profesyonel bir futbolcudur.

Aurier çocukluğunda Fransa'ya taşındı. Lens, Toulouse, Paris Saint-Germain'de forma giydi ve Paris Saint-Germain ile 11 kupa kazandı. Fransa'da toplam 195 maça çıktı ve iki kez Ligue 1'de Yılın Takımı'na seçildi. 2017 yılında yaklaşık 23 milyon £ ücret karşılığında Tottenham Hotspur'a katıldı ve Ağustos 2021'de sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedilmesinin ardından ayrıldı.

Aurier, 2013 yılında Fildişi Sahili formasıyla ilk uluslararası maçına çıktı ve 2017'den bu yana kaptan olarak görev yaparak 90'ın üzerinde forma giydi. Ülkesini 2014 FIFA Dünya Kupası'nda ve beş Afrika Uluslar Kupası turnuvasında temsil etti, 2015 Afrika Uluslar Kupasını kazandı.