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Serdar Dursun Fenerbahçe'ye geri mi döndü? Serdar Dursun kiralandı mı, bonservisi alındı mı?

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Sarı lacivertli takım, Serdar Dursun'un kiralık transferi için anlaşma sağlandığını açıkladı. Serdar Dursun Fenerbahçe'ye geri mi döndü merak ediliyordu. Peki, Serdar Dursun kiralandı mı, bonservisi alındı mı?

Serdar Dursun geri mi döndü? Sarı lacivertli takım, Serdar Dursun'un kiralık transferi için anlaşma sağlandığını açıkladı. Serdar Dursun Fenerbahçe'ye geri mi döndü merak ediliyordu. Peki, Serdar Dursun kiralandı mı, bonservisi alındı mı? Detaylar!

SERDAR DURSUN FENERBAHÇE'YE GERİ Mİ DÖNDÜ?

Fenerbahçe, 6 ay önce Fatih Karagümrük'e yolladığı Serdar Dursun'u sezon sonuna kadar kiralık olarak yeniden renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "2023-2024 yapılanmasına devam edilen Futbol A Takımımızda, Serdar Dursun'un sezon sonuna kadar kiralık olarak transferi konusunda kulübü V. Fatih Karagümrük ile anlaşmaya varılmıştır. Serdar Dursun'a yeniden hoş geldin diyor, Çubuklu formamız ile şampiyonluk diliyoruz." denildi.

Serdar Dursun Fenerbahçe'ye geri mi döndü? Serdar Dursun kiralandı mı, bonservisi alındı mı?

FENERBAHÇE'DE KAÇ GOL ATTI?

Sarı lacivertli formayı 64 maçta giyen futbolcu bu karşılaşmalarda 19 gol ve 9 asistlik katkı yaptı. Serdar dursun Fenerbahçe'de Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı.

KARAGÜMRÜK'TE KAÇ GOL ATTI?

Sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Serdar Dursun, Karagümrük formasıyla sahaya çıktığı 25 karşılaşmada 6 gol kaydetti.

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

Serdar Dursun Fenerbahçe Futbol Gündem Spor Haberler

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