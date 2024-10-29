Selene Durna neden intihar etti? Milli sporcu Selene Durna nasıl öldü?

Genç atletin intihar nedenleri üzerine pek çok spekülasyon ve tartışma sürerken, olayın ayrıntıları da merak ediliyor. Durna'nın ölümü, 28 Ekim 2024 tarihinde Bahçeköy Yeni Mahalle Orman Sokak'ta gerçekleşti. İddiaya göre, Beşiktaş atletizm takımında mücadele eden Durna, yalnız yaşadığı apartmanın 6. katındaki evinin balkonundan aşağı düştü. Düşüşü gören komşuları hemen durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Durna'nın hayatını kaybettiğini tespit etti. Peki, Selene Durna neden intihar etti? Milli sporcu Selene Durna nasıl öldü?

SELENE DURNA NEDEN İNTİHAR ETTİ?

Milli sporcu Selene Durna, 6'ncı kattaki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Durna'nın intihar etmeden önce 'Anneme söyleyin ben intihar ediyorum' notu bıraktığı öğrenildi.

MİLLİ SPORCU SELENE DURNA NASIL ÖLDÜ?

Duran'ın ölmeden önce 3 yıldır oturduğu evinin kapısına not bıraktığı ve "Anneme söyleyin ben intihar ediyorum" yazarak bir de telefon numarası bıraktığı belirlendi. 6. kattan atlayarak intihar eden Duran'ın elinde arabasının anahtarlarını tuttuğu öğrenildi.