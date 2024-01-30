Seda elendi mi? Survivor Seda neden yok, soruları Survivor izleyicilerinin son günlerde en çok merak ettiği sorular arasında yer alıyor. Dokunulmazlık oyunu ve ödül oyunlarında gösterdiği performansla dikkatleri çeken Seda konseyler de sözleri ile ilgi odağı oluyor Peki, Seda elendi mi? Survivor Seda neden yok 2024?

SURVİVOR SEDA KİMDİR?

Doğum yılı: 17 Ağustos 1985

Nereli: Bursa

Bursa Kız Lisesi'nden mezun olan Seda Ocak, sırasıyla anaokulu öğretmenliği ve spor yönetimini bitirmiştir.. Rumeli Üniversitesi'nde spor danışmanlığı yapmakta olan Seda Ocak, evli ve 2 çocuk annesi. Spor hayatına 10 yaşında atlet olarak 100 metre engelli olarak başladı. Milli takımda Balkan Şampiyonu olduktan sonra sporu bıraktı. Yarışmaya daha önce katılan Sema Aydemir'in ikiz kardeşi olan Seda Ocak, Survivor'a katılması ile ilgili olarak ise şu sözleri paylaştı, "Survivor'a hazırlık aşamasında günde 2 antrenman yaptık. Zorlandık ama değdi. Gözümün kara olmasının parkurlarda işe yarayacağını düşünüyorum. Canım tatlı değildir, hırsıma da güveniyorum."

Seda Aydemir, Survivor All Star 2022 sezonunda gönüllüler takımında yer aldı.

Survivor Seda elenmedi, yarışmaya devam ediyor.