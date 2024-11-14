SAYISAL LOTO SONUÇLARI | 13 Kasım 2024 Çarşamba Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı?

13 Kasım 2024 tarihli Çılgın Sayısal Loto sonuçları, şansını deneyen binlerce kişiyi heyecanlandırmaya devam ediyor. Çekiliş sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığı, oyuncular tarafından merakla bekleniyor. Sayısal Loto, Türkiye'nin en popüler şans oyunlarından biri olarak, büyük ikramiyeleriyle adından sıkça söz ettiriyor. Her çekilişin ardından kazanan sayılar ve kazanan talihliler, büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Peki, 13 Kasım sayısal loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal loto çekiliş sonucu sorgula!

13 KASIM SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

13 Kasım sayısal loto çekiliş sonuçları açıklandı. 13 Kasım sayısal loto çekiliş sonucu şu şekilde;

5 - 29 - 30 - 64 - 84 - 89 - JOKER 74 + SÜPERSTAR 21

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