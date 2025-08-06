Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! 6 Ağustos 2025 Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak?

Milli Piyango Online üzerinden 6 Ağustos 2025 tarihli Sayısal Loto çekilişi sonuçlarına erişim, birçok kişi tarafından heyecanla beklenmektedir. Çekilişte çıkan kazanmış numaralar, ikramiye miktarları ve kazananlara düşen tutarlar, sorgulama ekranı üzerinden takip edilmek istenmektedir. Peki, 6 Ağustos 2025 Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak?

SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Her bir kolonun üst kısmında 34, alt kısmında ise 180 numara yer alır. Oyuncular, bu 34 sayı arasından 5 tanesini, 180 sayı arasından ise 1 tanesini işaretleyerek oyunlarını oluştururlar. Dilerseniz tek bir kolon, dilerseniz birden fazla kolon oynayabilirsiniz. Oynanan her kolonun ücreti 2 TL'dir.

SEN SEÇ! SEÇENEĞİ

Kolonunuzu kendi belirlediğiniz sayılarla doldurabileceğiniz gibi, "Rastgele" özelliğini kullanarak sistemin otomatik olarak sizin için sayıları seçmesini de sağlayabilirsiniz. Satış noktalarında oynanan Sayısal Loto'da, eğer kuponu manuel doldurmak istemiyorsanız, kolonun altındaki "SEN SEÇ" kutucuğunu işaretleyerek rastgele seçilen 5+1 numarayla oluşturulan kuponunuzla şansınızı deneyebilirsiniz.

SİSTEM OYUNU NEDİR?

Sistem oyunu, bir kolonda daha fazla kombinasyonla oyun oynamanızı sağlar. Üst bölümde 5'ten fazla ve/veya alt bölümde 1'den fazla sayı işaretleyerek sistemli oyun oynanabilir. Bu durumda sistem otomatik olarak birden fazla kolon oluşturur. Üst bölümde maksimum 10 sayı, alt bölümde ise 180 sayıya kadar seçim yapabilirsiniz.

ÇOKLU ÇEKİLİŞ İLE KATILIM

Birden fazla çekilişe katılmak isteyenler için "Çoklu Çekiliş" seçeneği sunulmaktadır. Bu kutucuğu işaretleyerek tek kuponla birden fazla çekilişte yer alabilirsiniz.

KOLON İPTALİ

Oynamaktan vazgeçtiğiniz bir kolonu iptal etmek oldukça basittir. O kolona ait "iptal" kutucuğunu işaretlemeniz yeterlidir. Böylece işaretlenen kolon geçersiz sayılır.

KAZANMA ŞANSI VE ÇEKİLİŞ GÜNLERİ

Sayısal Loto çekilişleri haftada iki kez, Çarşamba ve Cumartesi günleri gerçekleştirilir. Çekilişte 34 sayının yer aldığı küreden 5, 180 sayının yer aldığı küreden ise 1 sayı rastgele seçilir. Oynadığınız kolonlarda 5+1, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1, 1+1 veya 0+1 şeklinde doğru tahminlerde bulunursanız ikramiye kazanırsınız. Büyük ödül, 5+1 bilen katılımcıya verilir. Aynı kategoride birden fazla kazanan varsa, ikramiye havuzu eşit olarak paylaşılır.

6 AĞUSTOS 2025 SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI!

6 Ağustos 2025 Çarşamba gününe ait Sayısal Loto sonuçları: