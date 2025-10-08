Şans Topu sonuçları açıklandı! Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 8 Ekim 2025 Çarşamba Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır?

Yenilenen Şans Topu kuralları da oyun severlerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Artık hem dijital ortamda hem de bayiler üzerinden oynanabilen Şans Topu'nda, kuralların güncellenmesiyle birlikte kazanma olasılıkları ve ikramiye dağılımı da yeniden düzenlendi. Bu haftaki çekilişte büyük ikramiyenin tutarı ve kazanan sayısı merakla bekleniyor. Eğer 5+1 bilen çıkmadıysa, ikramiyenin bir sonraki haftaya devredip devretmediği Milli Piyango'nun resmi sonuç sayfası üzerinden öğrenilebiliyor.

ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Şans Topu, Milli Piyango İdaresi tarafından 20 Haziran 2001 tarihinden itibaren oynatılmaya başlanan şans oyunlarından biridir. Oyunun temel mantığı, iki ayrı sayı grubundan belirli miktarda rakam seçilmesi esasına dayanır.

Birinci sayı kümesi 1 ile 34 arasındaki numaralardan, ikinci sayı kümesi ise 1 ile 14 arasındaki numaralardan oluşur. Oyuncular, ilk kümeden 5 adet, ikinci kümeden ise 1 adet numara seçerek kuponlarını doldururlar.

Her hafta noter huzurunda gerçekleştirilen çekilişler, Milli Piyango'nun resmi internet sitesi üzerinden canlı yayınla izlenebilir. Çekilişin tamamlanmasının ardından, sonuçlar yine aynı platformda yayımlanır.

Şans Topu'nda 5+1 bilen talihliler büyük ikramiyeyi kazanırken, 5, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1 ve 1+1 bilen katılımcılar da farklı tutarlarda ikramiye kazanma şansı elde ederler.

Kazanılan ikramiyeler, tutarına göre farklı şekillerde alınabilir. (1+1), (2+1), (3), (3+1) ve (4) bilenler ödemelerini loto bayilerinden alabilirken, (4+1) ve (5) bilenler ikramiyelerini bayiler veya Milli Piyango şubeleri aracılığıyla tahsil edebilir. (5+1) bilen büyük ikramiye sahipleri ise ödemelerini yalnızca Milli Piyango Genel Müdürlüğü üzerinden alabilirler. Kazanılan ödüllerin 1 yıl içinde tahsil edilmesi gerekir.

8 EKİM ŞANS TOPU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

8 Ekim 2025 Çarşamba günü gerçekleştirilen Şans Topu çekilişinin sonuçları: