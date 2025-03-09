Samsunspor Adana Demirspor CANLI nereden izlenir? Süper Lig Samsunspor Adana Demirspor maçı ne zaman?

Samsunspor Adana Demirspor maçı hangi kanalda? Samsunspor Adana Demirspor maçı öncesi Samsunspor Adana Demirspor maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Süper Lig'in önemli mücadelelerinden Samsunspor Adana Demirspor maçı detayları araştırılıyor. Peki, Samsunspor Adana Demirspor maçını hangi kanal veriyor? İşte Samsunspor Adana Demirspor maçı yayın bilgisi haberimizde! Samsunspor Adana Demirspor CANLI İZLEME LİNKİ var mı?

SAMSUNSPOR ADANA DEMİRSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Samsunspor ile Adana Demirspor arasındaki Trendyol Süper Lig maçı, Bein Sports 2 kanallarından canlı maç izlenebilecek.

SAMSUNSPOR ADANA DEMİRSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Samsunspor Adana Demirspor maçı, 9 Mart Pazar günü oynanacak.

Samsunspor Adana Demirspor maçı, saat 16:00'da başlayacak.

SAMSUNSPOR ADANA DEMİRSPOR MAÇI KAÇ KAÇ?

Samsunspor Adana Demirspor maçı henüz başlamadı.

SAMSUNSPOR ADANA DEMİRSPORMAÇI NEREDE OYNANACAK?

Samsunspor ve Adana Demirspor, karşı karşıya geleceği Trendyol Süper Lig maçı, Samsun'da, Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak.