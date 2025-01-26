Süper Lig'de oynanan Adana Demirspor maçında hakeme itirazdan dolayı sarı kart gören Jose Mourinho, cezalı duruma düştü ve Göztepe maçında kenarda olamayacak. Tecrübeli teknik adam, karşılaşmayı tribünden izleyecek. Salvatore Foti kimdir? Fenerbahçe Yardımcı Teknik Direktör Salvatore Foti kimdir?

SALVATORE FOTİ KİMDİR?

Doğum: 8 Ağustos 1988 (36 yıl yaşında), Palermo, İtalya

Boy: 1,92 m

Salvatore Foti, İtalyan futbol antrenörü ve eski profesyonel oyuncu olup, şu anda José Mourinho'nun teknik direktör yardımcısı olarak görev yapmaktadır.