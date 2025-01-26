Üye Girişi
Haberler
Yangın faciası sonrası başlayan yetki tartışmasına İl Özel İdare'de katıldı

Yetki tartışmasına Bolu İl Özel İdaresi de katıldı
Enver Aysever'den Muharrem İnce iddiası: CHP'ye katılacak

Muharrem İnce'ye ilişkin bomba iddia!
Korku dolu anlar! Sivas'ta hastanede patlama: Kimyasal gaz sızdı

Kimyasal gaz sızdı! Sivas'ta hastanede patlama
Yanan otelin aşçısının anlattıkları tüyleri diken diken etti: Ölmediğime pişmanım

Yanan otelin aşçısının anlattıkları tüyleri diken diken etti

Salvatore Foti kimdir? Fenerbahçe Yardımcı Teknik Direktör Salvatore Foti kimdir?

Salvatore Foti kimdir? Fenerbahçe Yardımcı Teknik Direktör Salvatore Foti kimdir?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe, sahasında Göztepe'yi konuk ediyor. Jose Mourinho'nun olmadığını gören taraftarlar da konuyla ilgili detayları merak ediyor. Peki, Salvatore Foti kimdir? Fenerbahçe Yardımcı Teknik Direktör Salvatore Foti kimdir?

Süper Lig'de oynanan Adana Demirspor maçında hakeme itirazdan dolayı sarı kart gören Jose Mourinho, cezalı duruma düştü ve Göztepe maçında kenarda olamayacak. Tecrübeli teknik adam, karşılaşmayı tribünden izleyecek. Salvatore Foti kimdir? Fenerbahçe Yardımcı Teknik Direktör Salvatore Foti kimdir?

SALVATORE FOTİ KİMDİR?

Doğum: 8 Ağustos 1988 (36 yıl yaşında), Palermo, İtalya

Boy: 1,92 m

Salvatore Foti, İtalyan futbol antrenörü ve eski profesyonel oyuncu olup, şu anda José Mourinho'nun teknik direktör yardımcısı olarak görev yapmaktadır.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
img

18 günde tüm hesaplar değişti! Son seçim anketinde büyük sürpriz
img

30 bin liraya oda satan otel sahibinin aylık geliri bakın ne kadarmış
img

Komutan, canlı yayında yakaladığı askerleri fena tartakladı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe, Göztepe'yi sahasında 3-2 yendi

10 dakikada tarihi geri dönüş!
İlginç Mourinho detayı: Bunu kariyerinde ikinci kez yaşadı

Bunu kariyerinde ikinci kez yaşadı
AK Partili eski Milletvekilinden Bakan Ersoy'a istifa çağrısı: Suçlu Bakan Bey ve bakanlıktır

AK Partili eski Milletvekilinden Bakan Ersoy'a istifa çağrısı
Solskjaer, yeni transferi kadro dışı bıraktı

Yeni transferi kadro dışı bıraktı!
18 günde büyük değişim! Son seçim anketinden CHP birinci parti çıktı

18 günde tüm hesaplar değişti! Son seçim anketinde büyük sürpriz
Tarihin en uzun eve dönüş kuyruğu

Tarihin en uzun eve dönüş kuyruğu

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.