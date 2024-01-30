Sahra elendi mi? Survivor Sahra neden yok, soruları Survivor izleyicilerinin son günlerde en çok merak ettiği sorular arasında yer alıyor. Dokunulmazlık oyunu ve ödül oyunlarında gösterdiği performansla dikkatleri çeken Sahra konseyler de sözleri ile ilgi odağı oluyor Peki, Sahra elendi mi? Survivor Sahra neden yok 2024?

SURVİVOR SAHRA KİMDİR?

Survivor yarışmacısı Sahra Işık, 1991 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Aslen Selanik göçmeni bir aileden gelen Sahra Işık, uzun süre voleybol oynadı. Fenerbahçe'de forma giyerken, bir yandan da modellik üzerine çalışmalarda bulundu. 2013 yılında Malezya'da düzenlenen Best Model yarışmasında 3. oldu.

Sahra Işık ilk olarak Survivor 2014 yarışmasıyla ekrana geldi. 2017 yılında Acun Ilıcalı tarafından düzenlenen "Boksun Yıldızları" adlı yarışmada da yer alarak adından söz ettirdi. 2018 yılındaki Survivor All Star yarışmasına da katıldı.

Sahra Işık, geçtiğimiz yıl Eylül ayında iş adamı İdris Aybirdi ile dünya evine girmişti.

Survivor Sahra elenmedi, yarışmaya devam ediyor.