Sağlık raporu ücretli mi oldu? Aile Hekimliği - Sağlık Ocağı sağlık raporu ücretleri 2025!
Sağlık raporu ücretli mi oldu? 2025 yılında işe giriş, ehliyet yenileme veya spor lisansı gibi işlemler için sağlık raporu alacak vatandaşlar, sağlık raporu ücretleri 2025 listesini merak ediyor. Özellikle aile hekimi sağlık raporu ücreti ve sağlık ocağından alınan raporların fiyatı en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.
Aile sağlığı merkezlerinde (ASM) düzenlenen sağlık raporları, bazı durumlarda ücretsiz sağlanırken, bazı durumlarda ücretli olabiliyor. 2025 yılı itibarıyla uygulamaya giren yeni düzenlemeler, sağlık raporlarının ücretlendirmesinde önemli değişiklikler içeriyor. Peki, 2025 sağlık raporu ücretleri ne kadar? Aile hekimi sağlık raporu almak ücretli mi? Özel hastane ve devlet hastanesinde sağlık raporu fiyatları ne kadar? İşte detaylar...
SAĞLIK RAPORU ÜCRETLİ Mİ OLDU?
Aile Hekimi sağlık raporu 2025 yılı itibarıyla bazı durumlarda ücretli hale geldi. Özellikle işe giriş, ehliyet yenileme ve spor lisansı gibi özel amaçlı sağlık raporlarında, aile sağlığı merkezleri belirli bir ücret talep edebiliyor.
SAĞLIK RAPORU ÜCRETLERİ 2025
Sağlık raporu ücretleri şu şekilde olacak;
Tek Hekim Sağlık Raporu 300 TL
Tek hekim Sağlık Raporu (Aile hekimliği) 250 TL
Sağlık Kurulu Raporu 1.250 TL
Silah Ruhsatı için Sağlık Kurulu Raporu 1.500 TL
Sürücü Raporları Tek Branş 300 TL
Sürücü Raporları iki Branş 450 TL
Sürücü Raporları Sağlık Kurulu 750 TL
Uçucu Raporu ( Sivil Vatandaş) sınıf I 5250 TL
Uçucu Raporu ( Sivil Vatandaş) sınıf II 3750 TL
Dalgıç/Denizaltıcı Sınıfı raporu ( Sivil Vatandaş) 3750 TL
Psiko-teknik Değerlendirme Psikiyatri Muayenesi 300 TL