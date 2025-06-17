Sağlık raporu ücretli mi oldu? Aile Hekimliği - Sağlık Ocağı sağlık raporu ücretleri 2025!

Aile sağlığı merkezlerinde (ASM) düzenlenen sağlık raporları, bazı durumlarda ücretsiz sağlanırken, bazı durumlarda ücretli olabiliyor. 2025 yılı itibarıyla uygulamaya giren yeni düzenlemeler, sağlık raporlarının ücretlendirmesinde önemli değişiklikler içeriyor. Peki, 2025 sağlık raporu ücretleri ne kadar? Aile hekimi sağlık raporu almak ücretli mi? Özel hastane ve devlet hastanesinde sağlık raporu fiyatları ne kadar? İşte detaylar...

SAĞLIK RAPORU ÜCRETLİ Mİ OLDU?

Aile Hekimi sağlık raporu 2025 yılı itibarıyla bazı durumlarda ücretli hale geldi. Özellikle işe giriş, ehliyet yenileme ve spor lisansı gibi özel amaçlı sağlık raporlarında, aile sağlığı merkezleri belirli bir ücret talep edebiliyor.

SAĞLIK RAPORU ÜCRETLERİ 2025

Sağlık raporu ücretleri şu şekilde olacak;

Tek Hekim Sağlık Raporu 300 TL

Tek hekim Sağlık Raporu (Aile hekimliği) 250 TL

Sağlık Kurulu Raporu 1.250 TL

Silah Ruhsatı için Sağlık Kurulu Raporu 1.500 TL

Sürücü Raporları Tek Branş 300 TL

Sürücü Raporları iki Branş 450 TL

Sürücü Raporları Sağlık Kurulu 750 TL

Uçucu Raporu ( Sivil Vatandaş) sınıf I 5250 TL

Uçucu Raporu ( Sivil Vatandaş) sınıf II 3750 TL

Dalgıç/Denizaltıcı Sınıfı raporu ( Sivil Vatandaş) 3750 TL

Psiko-teknik Değerlendirme Psikiyatri Muayenesi 300 TL