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Şadan Derya Erke neden öldü? Şadan Derya Erke kimdir?

Şadan Derya Erke neden öldü? Şadan Derya Erke kimdir?
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Türkiye'yi iki kez olimpiyatlarda temsil eden milli yüzücü Şadan Derya Erke, 42 yaşında hayata veda etti. Yarın toprağa verilecek olan Erke için İBB Spor İstanbul Genel Müdürlüğü'nde tören düzenlenecek.

İki Olimpiyat'ta Türkiye'yi temsil eden milli yüzücü Şadan Derya Erke, 42 yaşında amansız hastalığa yenik düşerek hayatını kaybetti. Yarın düzenlenecek cenaze töreni ile uğurlanacak.

ŞADAN DERYA ERKE NEDEN ÖLDÜ?

Yakalandığı amansız hastalığı yenik düşen rekortmen eski milli yüzücü ve olimpiyat sporcu Şadan Derya Erke, 2000 Sydney Yaz Olimpiyat Oyunları ve 2004 Atina Yaz Olimpiyat Oyunları'nda sırt üstü yüzmede Türkiye'yi temsil etti. Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nden mezun olan Erke, 2017 yılından beri İBB Hizmet ve İletişim Grubu iştiraki Spor İstanbul'da yüzme branşı sorumlusu olarak çok sayıda İstanbullunun hayatına dokundu.

Spor İstanbul'dan uğurlanacak

İki olimpiyat başta olmak üzere, ülkemizi çok sayıda uluslararası üst düzey organizasyonda başarıyla temsil eden Şadan Derya Erke, cuma günü son yolculuğuna uğurlanacak. Erke için ilk önce Spor İstanbul Genel Müdürlüğü önünde saat 10.30'da veda töreni düzenlenecek. Erke, Ortaköy BüyükmecidiyeCami'inde kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.

ŞADAN DERYA ERKE KİMDİR?

adan Derya Erke, sırtüstü yarışmalarında uzmanlaşmış eski bir Türk yüzücüdür. İki kez olimpiyat ve İstanbul Yüzme Kulübü üyesidir. 2012 yılında Hazal Sarıkaya tarafından kırılana kadar 50, 100 ve 200 m sırtüstünde Türkiye rekorları elinde bulunduran Erke, aynı zamanda İstanbul Marmara Üniversitesi mezunudur.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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